Famoso infuencer señala a supuesto presentador de ‘La Red’ de invitarlo a salir y no pagar la cuenta

Alejo Peinado es un creador de contenido de Medellín que tiene más de un millón de seguidores en TikTok. Pero ni él se salva de las malas citas. De hecho, uno de sus storytimes más recientes y famosos habla de cuando salió con un famoso presentador de televisión.

PUBLICIDAD

Pero el problema es que lo puso a pagar la cuenta. Se conocieron por Instagram. Se le hizo conocido y tenía la cuenta verificada. Este lo saludó y le dijo que le encantaría que se conocieran.

Alejo estaba fascinado. Incluso le mostró a su madre. El presentador lo recogió y fueron a un restaurante de Las Palmas y el lugar se veía bastante costoso.

El presentador halagó su contenido y le prometió una nota en el programa sobre cómo empezó en redes sociales. Pero, a la hora de pagar, se pudrió todo. “El man me salió con que no tenía la tarjeta, que se le había olvidado”.

Este regresó del auto y dijo que no le podía pagar. Alejo pagó 215 mil pesos, y el presentador le dijo que le pagaría en su casa, mas esa no era la intención de Alejo.

“Nunca me pagó la plata y jamás me sacó la nota. He visto a muchos creadores de contenido que salen en ese programa. Dije, no vuelvo a salir con presentadores de televisión. El man es conocidísimo”, expresó.

@alejopeinado Salí con un presentador muy famoso de Colombia y esto me pasó 🤦🏻‍♂️ ♬ sonido original - Alejo Peinado

En comentarios se habla de no solo el milagro, sino también del santo

Con 754 comentarios en el video, los internautas señalan a uno de los presentadores de ‘La Red’ , que podría ser Juan Carlos Giraldo, a pesar de Alejo no mencionar el nombre.

PUBLICIDAD

Hablan de sus experiencias con él en Medellín, y el buscador lo señala de la misma manera.

Comen

Comentarios señalan a supuesto presentador de La Red por ir a una cita y no pagar

Sin embargo, podría ser cualquiera de sus compañeros, o incluso otros presentadores del gremio, aunque los comentarios digan lo contrario. Sin embargo, ya se hace viral la desagradable experiencia de Alejo.