La Jesuu le bajó los humos a Emiro antes de la final de ‘La Casa de los Famosos’

El próximo lunes 9 de junio, Colombia conocerá el nombre de la celebridad que apagará las luces de La Casa de los Famosos, todo esto tras la eliminación de ‘La Jesuu’, creadora de contenido que recientemente demostró que Emiro Navarro no es de su agrado para el título, y se lo hizo saber con un video que generó gran conversación en internet.

Valentina Ruiz, nombre de Pila de La Jesuu, ha concedido varias entrevistas desde que salió del set de ‘Nuestra Tele’, una de ellas al periodista Santiago Vargas de ‘Buen día, Colombia’, a quien le reveló los nombres de sus favoritos a heredar el trono de Karen Sevillano, listado en el que le hizo ‘el feo’ a Emiro.

La Jesuu en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Yo me mantuve en el agradecimiento. Para nadie es un secreto que los míos siguen siendo Altafulla, Melissa Gate y la Toxi Costeña, entonces yo me mantengo con ellos. (...) Va a haber encuentro con La Valdiri, estoy ansiosa, vamos a hacer un encuentro privado y ya después nos comunicaremos para hacer algo más grande. La gente no está tan preparada para el ‘galón’ que se viene”, manifestó la influencer.

“Te robaron Jesuu, pero tomaste muy malas decisiones”, “RCN la sacó”, “Ya era hora de que la sacaran”, “Me huele a fraude”, “La Toxi es tu judas”, “Eso le pasa por no escuchar a Yina Calderón”, “Eso le pasa por tibia”, “Eso no dijo cuando necesito de Emiro”, y “El puesto de la Toxi debería ser tuyo”, fueron algunos de los comentarios.

Andrea Valdiri se quejó por votaciones de LCDLFC2

Tras la eliminación de La Jesuu, la creadora de contenido, Andrea Valdiri, arremetió contra el canal RCN, debido a que aún desconoce la manera como ellos suman los votos, y lo hizo con un video en el que aprovechó para agradecerle a sus 9,6 millones de seguidores en IG, por apoyar a su ‘parcera’ en esta aventura.

“Tenían razón en lo que me mandaron. Pero bueno, darle gracias a Dios, a todas las ‘machis’ a las que no son ‘machis’, por apoyar a Vale, porque estuvieron conmigo guerreándola desde la primera vez que entró, los amo, mi Dios me los Bendiga; yo la verdad quedé loca con ese puntaje, pero me quedaron muchas preguntas y dudas. Me van a tener que enseñar a multiplicar otra vez, yo no entendí esa joda, ya que fueron más de 80.000 personas las que ingresaron al enlace. Muchas gracias”, afirmó la influencer costeña.