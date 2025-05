Este fue el lujoso matrimonio de Angie Bonilla, madre de Lyan Hortúa; el dinero nunca fue problema

Lyan Hortúa es un menor de 11 años que fue secuestrado por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, siendo este un sufrimiento que duró 19 días para su familia, especialmente para su mamá, Angie Bonilla, que luego de la liberación del menor ha dado de que hablar por la serie de lujos y excentricidades con las que cuenta, generando así toda una serie de comentarios a través de las redes sociales.

Angie Bonilla, más conocida como Barbie Vanessa, antes del duro episodio que tuvo que afrontar, era bastante activa en sus redes sociales, evidenciando así la serie de lujos con los que cuentan que van desde viajes, joyas, carros y demás cosas que llamaron la atención de los internautas.

Otros detalles de su vida, que no han pasado de largo, ha sido, precisamente, su matrimonio con el padre de su hija menor, el cual evidenció durante un video de TikTok, evidenciando así lo especial que terminó siendo este momento, donde el color rosado fue primordial a lo largo del mismo, siendo este un evento bastante planeado especialmente por Bonilla.

En cuanto a su vestido de novia, este terminó contando con una cola bastante larga, así como varios detalles a lo largo del mismo, sin dejar la corona que llevaba la mujer. En cuanto al sitio en el que se celebró esta boda, contó con varios detalles florales, así como también lleno de algunas luces, especialmente que amenizaban el ambiente.

Cabe resaltar que el esposo de Angie Bonilla no es el papá de Lyan, sin embargo, con el paso de los años ha logrado conectar con él y ganarse su cariño.

¿Por qué Angie Bonilla es conocida como Barbie Vanessa?

A través de su cuenta de TikTok, Angie Bonilla, hace unos meses explicó el motivo de su sobrenombre: “Amor esta es una pregunta constante para mí y créame que esto no tiene nada que ver con cuerpo o cara, eso es solo un estereotipo de persona. Para mí, Barbie es desde niña, mi mamá me decía mi ‘Barbie’ negra y por ende, un primo me empezó a decir ‘Barbie’ y asimismo empezaron todos, no tiene nada que ver porque me crea o piense que me parezco una ‘Barbie’ no mis amores, me apasiona el color rosa, pero no tiene que ver con que yo piense o me crea como una de ellas”.