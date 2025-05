Amiga cercana a Altafulla reveló la razón por la que el cantante no seguiría en una relación con Karina García

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ya está a pocas semanas de definir el nombre del participante que le heredará la corona de ganadora a Karen Sevillano, y dentro de los opcionados está el cantante Altafulla, mismo al que una muy buena amiga le hizo una revelación relacionada con el posible futuro amoroso con Karina García.

Lo que fue un amorío que a muchos no les gusto debido a la manera en la que Altafulla y Karina se demostraban su amor, terminó convirtiéndose en un detonante para que la modelo quedara eliminada: situación que también escaló en el hecho de que para Colombia, Yina Calderón no podía seguir cumpliendo su papel de villana, siendo la siguiente en abandonar el reality.

Yina Calderón en 'Buen Día Colombia' (Captura de pantalla)

Justamente Calderón es la protagonista de este artículo luego de las duras declaraciones que hizo en el formato ‘Impresentables’ de Los 40, en el que reveló que es una ‘parcera’ cercana al artista costeño, hasta el punto que previo a la entrada al formato eran muy cercanos, algo por lo que ella asegura no va a seguir de manera amorosa con Karina.

“Yo lo conocí en Protagonistas, y me cayó muy bien y luego lo invité a las ‘Putifiestas’, incluso convivía con mi familia. (...) Yo le ayudé a hacer campaña para que entrara a la casa. (...) Él encontró una manera de pelearme diciendo que yo estaba enamorada de él. (...) A él no le gustan las mujeres con hijos, él no es un hombre así porque lo conozco”, afirmó Yina al medio de comunicación.

“La familia de él es un poco conservadora. Además, cuando tú amas a una mujer no la expones como en cierta manera él lo hizo con Karina. Yo siento que no van a durar; otra cosa, él le tiró los ‘perros’ a Melissa pero ella nunca le paró ‘bolas’, creo que es una estrategia que le ha funcionado y está muy bien”, añadió.