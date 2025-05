Yina Calderón: Eliminación del reality y deuda de 1.000 millones en la mira

La controvertida influencer Yina Calderón recientemente abandonó la competencia de ‘La Casa de los Famosos’, pero su salida del relity de RCN no ha estado exenta de un recordatorio público bastante significativo. Luis Alfonso Párraga Vargas, un hombre que ya había denunciado públicamente a la empresaria de fajas en febrero de este año, volvió a la carga para recordarle una deuda millonaria pendiente por la compra de una finca en Chicaque.

A través de un video difundido en redes sociales, Párraga Vargas se dirigió directamente a Yina: “Querida Yina Calderón, que ya saliste de tu encierro, quiero recurrir a tu buen corazón, y a recordarte que me debes 1.265 millones aun de la finca allá en Chicaque. Yo sé que tú sabes perfectamente que ese dinero me lo debes, y que tiene que pagármelo. Entonces Yina, recurro a tu buen corazón, a tu honestidad, a que tienes mucho dinero y pedirte el favor que canceles esa deuda que tienes conmigo”.

Este nuevo pronunciamiento de Párraga Vargas revive una polémica que se había gestado durante la participación de Yina en ‘La Casa de los Famosos’. En el mes de febrero de 2025, el mismo hombre ya había utilizado sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para hacer referencia a una mención que realizó Calderón dentro del reality sobre la adquisición de una propiedad en Chicaque.

En aquella ocasión, a inicios de 2025, Párraga Vargas inició su mensaje de manera aparentemente cordial: “Te vi hablando en televisión hablando de una casa que me compraste allá en Chicaque, te felicito”. Sin embargo, su tono cambió rápidamente al abordar el tema económico del negocio, que según él, ascendió a los 2.000 millones de pesos. “Es una casa muy bonita en un sitio espectacular, y espero que la estés disfrutando. Te la dejé con mucho arte. Es una casa muy bonita, bien amobladita. Muy hermosa”, expresó en su momento.

Posteriormente, el denunciante procedió a realizar algunas precisiones sobre las características del predio: “Quiero corregirte dos cositas. La primera, no son 32 fanegadas de tierra, son 19, que en hectáreas son 15 fanegadas...”. Tras esta aclaración, llegó el punto central de su reclamación: “La segunda cosa es que no me has pagado mi finca, me debes $1.265 millones de pesos y no me has pagado. Quiero recurrir a tu bondad y a tu buen juicio para que me pagues mi finquita, llevas cuatro años que no me has pagado y yo necesito la plata”.

La insistencia de Luis Alfonso Párraga Vargas en hacer pública esta deuda justo después de la salida de Yina Calderón de ‘La Casa de los Famosos’ pone nuevamente el foco mediático sobre la influencer, quien durante su estadía en el programa generó diversas controversias y captó la atención de la audiencia colombiana. Ahora, fuera de las cámaras del reality, deberá enfrentar este recordatorio de una deuda que, según el denunciante, lleva cuatro años sin ser saldada.

Hasta el momento, Yina Calderón no ha emitido ninguna respuesta pública a este nuevo video de Luis Alfonso Párraga Vargas. Sin embargo, esta situación seguramente continuará generando debate en las redes sociales y en los medios de comunicación, manteniendo a la influencer en el centro de la atención pública más allá de su participación en el exitoso reality show. La opinión pública estará atenta a cualquier pronunciamiento o acción que tome Yina Calderón con respecto a esta millonaria deuda que ha sido expuesta nuevamente.