“RCN te pasaste y lo sabes”: televidentes cuestionan porcentajes de votaciones de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 111 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se llevó a cabo la décimo novena nominación de la competencia en la que cinco participantes quedaron en riesgo de salir del reality de RCN y entre ellos Emiro Navarro.

La nominación se hizo dentro del confesionario en donde les esperaron sobres a los participantes con diversas lecturas: tus votos se duplican, tus votos se triplican, se te suman tres votos negativos, se te suman dos votos negativos, restas tres de tus votos recibidos, restas dos de tus votos recibidos y tu votación sigue igual.

Nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Luego de que cada uno pasó, los presentadores presentaron la tabla de resultado y ofrecer los nombres de quienes forman parte de la placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’: Fernando ‘El Flaco’ Solórzano por la casa y Emiro Navarro sorprendentemente por el público.

Cuestionan los porcentajes de votaciones de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Cuando el canal RCN publicó las cifras de las votaciones en las que aparece de primera Melissa Gate con 48,55 %, como es costumbre, y seguidamente La Toxi Costeña con 8,75 % lo que desató diversos cuestionamientos.

“El público no nominó a Emiro, lo nominó RCN. 🤷🏻“, “El canal fue quien Nominó a Emiro”, “lo de Emiro si está muy forzado por RCN, ¡se pasaron!”, “a Emiro lo nominó la producción, finnnn….. 😮”, “Yo no creo que La Toxi tenga más puntos que Emiro 🙄 RCN te pasaste y lo sabes” y “esa nada más se lo cree RCN que Emiro fue a placa por el público 😂😂😂😂😂😂😂😂“, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Emiro Navarro reacciona a su nominación en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Emiro Navarro, con abanico y cartera en mano, su sazón en la cocina y en especial de su característico tono de voz, que no pasa desapercibido por ningún de la casa, era el único participante del reality de RCN que no ha pisado el temido cuarto de eliminación.

“Perdí mi virginidad en la placa, ¡me duele!, ¡estoy sangrando! Perdí la virginidad y no me la quitó Camilo. Nena y yo quería que me la quitara Camilo porque yo le dije si en caso dado llegamos a quedar Melissa y yo, y no tienes a quién nominar, me nominas a mí, hubiese preferido que Camilo me hubiese quitado la virginidad. ¡Me duele, me mucho pelaa! Karina lo dijo que nos iba a sacar una a una ¡Sigo yo!”, dijo Emiro Navarro.

El creador de contenido llegó una sola vez a la placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ durante la quinta semana, cuando el entonces líder Mauricio Figueroa lo envió, pero una llamada que contestó Melissa Gate fue el detonante para salvarlo y cambiarlo por Yaya Muñoz, quien se convirtió en la eliminada en esa edición.

Las últimas veces que Emiro Navarro estuvo en riesgo se dieron semanas atrás, pues bajo el liderato de Fernando ‘El Flaco’ Solórzano en la décima tercera semana, y el de Mateo ‘Peluche’ Varela en la décima quinta semana, Melissa Gate se sacrificó por él y les pidió a ambos nominarla a ella.