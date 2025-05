Yina Calderón le respondió a Westcol y a todos los que prometieron no hablar de ‘La Casa de los Famosos’

Yina Calderón se convirtió en la más reciente eliminada de “La Casa de los Famosos” Colombia, tras no obtener el favor del público en las votaciones. Su salida marca el fin de una participación que estuvo llena de controversias y momentos de tensión, pero que también generó contenido y dio de que hablar entre los televidentes. Su partida dejó reacciones divididas dentro y fuera de la casa, y ahora se puede ver cómo su ausencia ha impactado la dinámica del juego en la recta final.

Por otro lado, Yina se ha puesto al día con todos lo que pasó en su ausencia, una de esas cosas fue la captura de su amiga Epa Colombia, quien ya lleva un buen tiempo dentro de la cárcel el Buen Pastor, siendo esta la más esperada y delicada. Pero también, se enteró de lo que han hablado otras figuras del internet sobre ella, para responderle a uno por uno.

Primero, inicio con Yeferson Cossio, que se cambió su look después de que lo compararan con Calderón, el segundo, que mencionó, fue a Westcol por haber afirmado que vivir con ella debía ser un martirio, frente a esto dijo: “Yo creo que yo le gustó a Westcol, he visto como tres TikToks esta mañana y todos de Westcol hablando de mí. Tú no eres mi estilo, a mí no me gustan así, supérame.”

A Manuela Gómez también la mencionó por afirmar que lo que dijo Altafulla sobre ella era verdad, por lo que le dijo que estaba completamente olvidada y mencionó que Valdiri se había acercado de nuevo a La Jesuu para figurar. Finalizando con que todos rechazaron el algún momento hablar del reality y que ahora sí estaban pendientes.

Los televidentes expresan su disgusto ante RCN

Yina Calderón no es del agrado de muchos, pero esto no impidió para que los televidentes por medio de redes sociales expresaran que fue un acto cruel, que le expusieran de esta manera ante la televisión y que no le permitieran procesar la noticia de que su cercana amiga, Epa Colombia se encuentra en la cárcel.

“Yina no es de mi agrado, pero psicológicamente lo que le está haciendo RCN es una mierd**! A Karina la trataron súper linda, la trataron de maravilla, no le dijeron nada ABSOLUTAMENTE NADA que la afectara y a Yina la someten a dar una entrevista después de una noticia tan fuerte?“”Puedes llorar? ¿Esta es tu casa? ¿Y la enfocan más? ¿En vez de dar pausa a comerciales? No es de mi agrado Yina, pero tampoco para que le hagan esto cuando vienen de estar encerrados y los cuidan de no darles el celular por estabilidad mental, esto les pareció bueno" son algunos de los comentarios.