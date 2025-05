“Ya lloré, ya pataleé”: Hija de Karina García, de ‘La casa de los famosos’, evidenció su tristeza ante negativa noticia

El Canal RCN ha estado presente en la pantalla chica durante más de dos décadas, buscando convertirse en el canal líder cuando de audiencia se trata. Uno de los programas de entretenimiento con mayor acogida, es, precisamente, ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ de convivencia que ha generado fidelidad y también críticas por parte de los televidentes y en los últimos días aún más debido a la eliminación de Karina García.

Luego de que el jefe tomara la decisión de cambiar el modo de juego en ‘La casa de los famosos’, donde los votos son para eliminar a uno de los famosos, la suerte no estuvo de lado de Karina, quien terminó siendo eliminada de la competencia contando con poca diferencia frente a Yina Calderón.

A pesar de apoyo de sus fans, a Karina no le alcanzó, pero quien fue una de sus fieles defensoras desde un inicio, fue, precisamente, su hija, Isabella, tras los ataques recibidos de diferentes figuras. Las mencionadas apariciones de la joven se dieron sobre todo por medio de cuenta de TikTok, donde termina siendo bastante activa y debido al auge de su mamá en el respectivo ‘reality’ su crecimiento a nivel de seguidores terminó siendo evidente.

Sin embargo, la hija de Karina García confesó que no pasa los mejores momentos e incluso por ello, ya que le suspendieron su cuenta de TikTok, ya que según ella, varias personas terminaron denunciando su cuenta, lo que trajo consigo este hecho: “Mi cuenta de Tiktok ha sido bloqueada por tantos reportes que hicieron y bueno era algo que de cierta u otra manera yo ya venía venir, aquí me ven muy tranquilla, pero ya lloré, ya pataleé lo que tenía que patalear, porque, pues fue una cuenta de mucho trabajo, de mucho tiempo, pero bueno, no importa aquí estoy. Ya hemos intentado recuperarla, ya me ha intentado ayudar gente y pues realmente no sé si se pueda hacer algo (…) Aquí estamos”.

¿Por qué la hija de Karina García, de ‘La casa de los famosos’ se fue de Colombia?

Karina García, de ‘La casa de los famosos’ tiene una hija mayor llamada Isabella, que, si bien, residió con ella desde su nacimiento, decidió que tomara un nuevo rumbo en Estados Unidos, país en el que adelanta sus estudios y trabaja, teniendo en cuenta las mejores oportunidades que podría tener allí.