Karol G reveló en su documental el abuso que sufrió a sus 16 años por parte de un empresario musical

El documental Mañana fue muy bonito de Karol G, estrenado el 8 de mayo de 2025 en Netflix, ha sido un éxito rotundo tanto en audiencia como en crítica. Este fue dirigido por la ganadora del Emmy Cristina Costantini y ofrece una mirada íntima a la vida de la artista paisa, explorando desde sus inicios en Medellín hasta su ascenso al estrellato global.

El filme destaca su histórica gira mundial Mañana Será Bonito, que la convirtió en la primera mujer latina en llenar cuatro veces el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y en la artista más escuchada en el mundo en 2024. Este documental muestra la parte más vulnerable de Karol y todo lo que luchó para abrirse campo en el género urbano en sus inicios, el cual pertenecía casi que por completo a los hombres. Fueron bastantes los detalles que dio, pero uno de ellos fue de una amarga situación que tuvo que vivir en Bogotá, cuando era muy joven.

El abuso que sufrió Karol G a sus 16 años, empezando en la música

A los 16 Karol G viajó sola a Bogotá con ayuda de sus padres, con el fin de perseguir su sueño en la música. En la capital la esperaba una persona que supuestamente iba a ser su manager y les prometió mil cosas que harían en la música.

En ese momento, Karol empieza a recordar el día exacto donde se sintió completamente vulnerada, recordando que fueron días previos a su cumpleaños, por lo que el supuesto manager le dijo que le iba a organizar algo en su casa para celebrar su cumpleaños, por el hecho de que ella no estaba con sus papás: “Cuando yo llego a su casa y después de conversar un rato, se acerca y me dice que estaba empezando a sentir como algo más por mí, yo tenía 16 años, esa persona yo estoy segura de que podría tener unos 45 o 50 años” comentó la artista.

Luego indicó que se sintió condicionada para poder lograr su proyecto musical, por lo que tomó la decisión de renunciar a él, sin confesarle a nadie las verdaderas razones.

“Tan incómodo hablar de estas cosas, él me decía “Karol es que yo siento que me enamoré y si no va a pasar nada es mejor que me lo digas de una vez porque lo de la música no va a funcionar.” A mí se rompió el corazón porque yo decía, o sea, me estás poniendo en una situación donde toda mi ilusión y mis sueños me lo estás condicionando(...) Nunca me atreví a decirle nada a mis papás, solo que no quería seguir en la música, eso para mi papá fue muy doloroso, que él se sentía decepcionado. Mi papá y yo dejamos de hablar por meses.”

Posteriormente, Karol tomaría la decisión de irse a estudiar inglés y administración de negocios en Nueva York, además de vivir con su tía.