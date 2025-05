Yina Calderón crítica el desempeño de Emiro Navarro en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante horas de la convivencia del día 101 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en la que los participantes debían sostener un globo gigante sin que este explotara, como parte de la prueba de presupuesto, Yina Calderón arremetió contra lo que ha sido la participación de Emiro Navarro en el reality de RCN.

PUBLICIDAD

Lea también: Lady Tabares de ‘La casa de los famosos Colombia 2‘ sufrió dolorosa pérdida: “no sé por qué te dejé sola”

Y es que la DJ no dudó, a su manera, de hacer una especie de evaluación con la que criticó el desempeño del creador de contenido digital, pese a que reiteró que no tiene nada en contra de él.

“Aquí chismoseando entre nosotros, chismoseando, no estoy hablando mal, porque como ya no puedo yo decir nada porque entonces soy una traicionera y una hipócrita, y nadie es hipócrita en esta casa y todos son puritanos y Yina es la mala… A ustedes no les parece que Emiro… es una persona muy especial, es un chévere, es un niño muy noble, pero creo que a este reality le faltó que él hiciera un poco más de contenido diferente a estar detrás de Camilo”, dijo Yina Calderón.

Precisó que Emiro Navarro aún tiene tiempo de hacer otras cosas y soltar un poco el tema de Camilo Trujillo, pues es de recordar que Emiro Navarro ha centrado parte de su convivencia, desde principios del reality de RCN, en el actor.

Emiro Navarro y Camilo Trujillo en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Por otra parte, recordó las veces en las que se ha dado una actividad de congelados en la que han despotricado contra Camilo sobre la situación con Emiro, y se preguntó si será cierto o no que el actor saca ventaja del gusto que tiene el creador de contenido hacia él.

Camilo Trujillo y Emiro Navarro de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“¿Y Camilo será que se aprovecha de eso? A mí me cae bien el Camilo, pero a veces digo porqué todos los congelados que viene acá le dicen algo a él, sino que como uno no sabe qué pasa afuera, los únicos que saben son ustedes. Igual yo les digo una cosa: si eso es así… el que la hace la paga, y si él ha actuado así, se ve así y es así tendrá que rendir cuentas, y estamos en el apocalipsis. Pero yo no les puedo decir que sea así, porque yo veo que ese pelao es bien, a mí Camilo que me cae bien, al igual que Emiro”, agregó Yina Calderón.