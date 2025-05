Iván Marín conmovió las redes al llevar a su hija al concierto de Maluma, a pesar de sus opuestos gustos musicales

Iván Marín es un destacado comediante, actor y guionista colombiano, proveniente de Risaralda. Con más de 20 años de trayectoria, ha consolidado una carrera multifacética en radio, televisión, cine, teatro y plataformas digitales .

Fue parte del elenco de Los Comediantes de la Noche en RCN y ha participado en diferentes programas enfocados en la comedia. Marín siempre ha mostrado su gusto por los cómics de superhéroes, tanto así que llegó a prestar su voz para el personaje de Batman en la película animada LEGO Batmanpara América del Sur.

En cuanto a su familia, el comediante conoció a Leidy Silva, su actual esposa en el ámbito de la televisión y juntos tienen dos hijos: Nicolás y Julieta. Iván ha expresado en varias ocasiones que su familia es su mayor logro y fuente de felicidad.

Iván Marín junto a su hija menor en el concierto de Maluma

El concierto de Maluma con su gira Medellín en el Mapa 2.0 se llevó acabo el pasado sábado 3 de mayo en el Estadio el Campín. Marín asistió con su hija Julieta, por lo que compartió todo un vlog en sus redes, donde comentó que tiene el mismo gusto musical junto a su esposa y su hijo mayor, relacionado con el rock y que el reguetón no es mucho de su agrado.

A pesar de esto, llevó a Julieta a su primer concierto y lo grabó como una experiencia memorable, en la que expresa su felicidad por ver a su hija disfrutar, pero también halagó al Pretty Boy por habilidad para conectar miles de almas, entre ellas la de su hija menor.

¿Por qué Iván Marín le ha dicho no a participar en MasterChef?

“No tengo nada en contra de este tipo de formatos, pero no me veo allí. ¡Yo detesto cocinar! No le hago unos huevos a mis hijos como para ir a ‘mantequearle’ a un señor que no le gusta nada”, afirmó con humor en medio de una entrevista con ‘Impresentables’ de Los40, pues ha rechazado la propuesta, al menos 5 veces.