De Colombia para el mundo: Luz Lancheros, la editora que te hará ver la moda con otros ojos

Luz Lancheros es la actual editora de Nueva Mujer Colombia y colaboradora de la revista de Marie Claire Colombia. Su enfoque, en 14 años de carrera, ha sido el de la moda desde la óptica socio cultural y política, así como de la investigación de la historia de la moda de su propio país y la de Latinoamérica, enfocada en consumo y en sociología.

Luz ha sido ponente en el Museo de Zapopán, donde dio una charla sobre Alexander McQueen, en el Congreso de Historias Investigativas del Vestir y la Moda de 2015 en la Universidad Pontificia Bolivariana, speaker en Bogotá Fashion Week 2020 junto al coolhunter mexicano Gustavo Prado y speaker para la ONU sobre moda sostenible - siendo la única representante de Hispanoamérica-, ha sido entrevistada para marcas como Natura, entre otras. Ha cursado estudios como Historia y Teoría de Moda, Introducción al Fashion Studies y Moda y Política. Estos dos últimos, en la Universidad de los Andes en 2019 y 2021.

Actualmente es docente en la Universidad de la Sabana en el Diplomado de Comunicación y Periodismo de Moda. Allí, dicta Historia de la Moda en Colombia, tema del que ha investigado de forma académica y periodística. Lancheros también se ha enfocado en historias de moda desde la periferia: famosos son sus reportajes sobre Lagos Fashion Week en 2018 (ha sido la única periodista hispanohablante en hablar de esta semana de moda en África), a los integrantes de Mr. Erbil, grupo iraquí que resistió con la moda ante ISIS, o los reportajes de moda y conflicto armado en su país, así como a los diseñadores ucranianos en plena invasión rusa, entre otros. También ha cubierto la moda social desde el trabajo artesanal o visibilizando directores creativos de todas partes de Latinoamérica y principalmente, el Sur Global.

A su vez, ha entrevistado a diseñadores y a personalidades de la moda como Kenzo Takada, Christian Lacroix, Esteban Cortázar, Nina García (directora de ELLE), Tess Holliday, Tim Gunn, Brad Gorezky, Anine Bing, Sita Abellán, Imrán Amed (director del prestigioso portal de negocios y moda The Business of Fashion), Joan Juliet Buck (antigua editora de Vogue París) Guo Pei y Valerie Steele, entre otros.

Asimismo, ha entrevistado a diseñadores de vestuario de prestigiosas series y películas como ‘Downton Abbey’, ‘The Crown’, ‘Euphoria’, ‘And Just Like That’, ‘Cien Años de Soledad’, ‘Succession’, ‘Como Agua para Chocolate’, ‘The Get Down’, ‘Merlina’, ‘The Great’, ‘The Spanish Princess’, ‘Cruella’ y ‘Beyond The Moon’, entre otras producciones.

Luz Lancheros espera seguir haciendo historias en el futuro más allá de las grandes pasarelas y contando historias globales que muestren que la moda abarca a todos los aspectos y actores de la sociedad. Y, sobre todo, mostrar cómo la moda y el estilo de vida son el reflejo y motor también de los cambios de las comunidades.