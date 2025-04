Raíz de Fénix: el acercamiento histórico de Adidas Originals hacia la artesanía latinoamericana

Adidas Originals ya había interpretado el tropicalismo del continente con la mejor marca que podría hacerlo a nivel global: FARM Río, con la que le ha ido tan bien, que tienen una colección recurrente.

Pero lo que se hizo desde Colombia marca un nuevo precedente: con 19 piezas hechas en su 90% con técnicas artesanales, MAZ Manuela Álvarez, destacada por su trabajo artesanal y viraje hacia el lujo sostenible a través de los artes ancestrales colombianos.

Así, jugando con los colores esenciales de la marca, reinterpretando sus piezas icónicas, jugando con volúmenes y contrastando mostacillas tejidas con sacos y material deportivo, entre otros elementos de la propuesta, Raíz de Fénix es la integración social, artesanal y de producción que integra comunidades del Putumayo y el Cundinamarca en la creación de piezas de alta factura en clave contemporánea.

NUEVA MUJER habló con la diseñadora en el lanzamiento de la colección.

¿Cómo se integraron todos estos actores de la industria y la sociedad en la colección?

Hace 10 años, 9 y medio decidimos cambiar nuestro modelo de negocio por un modelo sostenible y éticamente consciente. Desde ahí, nosotros decidimos que todas nuestras colecciones tuvieran intervención manual e intervención artesanal, y ahí lo que ha pasado es que ha sido una bola de nieve en el mejor de los sentidos: en el sentido más positivo ,es que hoy hemos impactado a más de 850 familias en 7 regiones del país, en más de 21 clusters artesanales y hemos hecho pedagogía, laboratorios creativos, colecciones, producto, servicios, etc. Todo de corte artesanal.

Además, lo lindo de todo esto es poder unir la transversalidad de la riqueza cultural y artesanal de la región con el nuevo lujo latinoamericano sostenible y es lo que tú acabas de decir, es elevar el streetwear. En el caso de la artesanía, no es elevarla,ya que es un tesoro por sí misma.

Es aplicarla de una manera distinta, sino diferenciarla, para volverla un poquito más contemporánea y lo que se vuelve es un poquito más masticable también para un mercado de demanda actual y una generación nueva que pronto no conocía su país a través de la riqueza artesanal y que la está descubriendo.

Así lo estamos haciendo desde la marca y estoy segura que esa es la razón por la cual Adidas nos llamó a nosotros y quiso hacer este reto, ya que es de la manera más difícil, la manual.

-Originals ya tenía con FARM el tropicalismo, pero acá fue configurar el universo de tu marca y la de Adidas. Lo hiciste con las transiciones de color. ¿Cómo fue eso?

Me encanta que me digas que se ve eso, porque eso era lo importante: nuestra atención al detalle. Además es Adidas Originals: debe ser cool, entendible y ser también Manuela Álvarez. Un universo es cool, universal y sofisticado. MAZ por su parte es nuevo lujo sostenible latinoamericano, que es así como nosotros nos consideramos. Realmente nos ayudó mucho que precisamente los neutros de Adidas como tú dijiste, son tan claves y Manuela Álvarez siempre trabaja también con neutros. Entonces lo que hicimos es, hablando de la inspiración de Raíz de Fénix, un paso de la sombra a la luz. Lo que hay después de quemarse.

Así hicimos una metáfora de este paso de la oscuridad a la luz y al rompimiento, que es este rojo que finalizó. Entonces este fue el juego que hicimos en cuanto a inspiración y concepto.

¿Qué pasa con la intervención de las piezas icónicas de la marca?

Pues precisamente eso es lo más lindo de este proyecto, cuando nos llamaron a la mesa, era el escoger a un diseñador que tuviera esa capacidad creativa y de ejecución, pero también de innovación, trazabilidad, honestidad a la hora de trabajar. También que tuviera trabajo con comunidades, pero que también tuviera un concepto artístico muy clave. Entonces, en ese momento nos ofrecieron tomar prendas icónicas de la marca y reinterpretarlas a través de lo que esta representa culturalmente.

Así que tomamos los fundamentales de Adidas con los fundamentales de MAZ. De este modo, los tejidos, los macramés, los flecos, los volúmenes, los hombros, las capas, el knitwear fue lo que mezclamos.

Dentro del proyecto hay maestros artesanos indígenas y una marca como Tejidos Chakana, que hizo todo el tejido en mostacilla con mujeres víctimas del conflicto. ¿Cómo fue delegarle qué a quién?

En el cambio de modelo de negocio creamos el networking artesanal. Es una ciencia, ya que lo que hacemos cuando llegamos a una región es entender cuáles son los maestros artesanos más elevados, que trabajan mejor en una técnica específica.

Así, lo que hemos ido creando es una conectividad muy grande y un grupo de amigos y colegas que nos conocemos entre todos y va creciendo, ya que me cuentan dónde hay, por ejemplo, un nuevo grupo de artesanas de macramé en Cundinamarca, o al revés: llamamos a una de las artesanas maestras con las que hemos trabajado toda la vida desde hace 9 años, la llamamos y le preguntamos sobre una recomendada por ella. Ahora, lo lindo de este proyecto es que son los mismos artesanos con los que siempre hemos trabajado y ellos ampliaron su comunidad para lograr cumplir con estos volúmenes.

Hablando de eso, ¿cómo fue enfrentarse a la producción a esa escala?

Fue duro, fueron 2 meses y medio, casi 3 meses, 2 meses y medio largos, 3 meses, en el que hicimos 650 unidades. En máquina plana es fácil, pero para nosotros, que todo lo hacemos a mano, es mchísimo. Ahora bien, siento que es bueno que haya pasado. Nosotros hacíamos un saco de dos semanas a 20 días. Ahora lo hacemos para Adidas, con la misma técnica, diferente material.

¿Cómo fue llegar a un proceso de pago justo?

Como yo no soy artesana, ni vengo de familia así, yo no me atrevo precisamente a decirle a un artesano cuánto le voy a pagar. Lo que yo hago es hablar con el maestro artesano líder de los que hemos trabajado ya por muchos años y le preguntamos cuánto cobra. Así, el precio se fija en la red y comunidad artesanal con el pago justo.

Luego de todo esto, ¿cómo definirías el streetwear?

Yo creo que el streetwear a mí me ha encantado y yo te digo algo: yo no creo en eso que la gente dice que uno envisiona y envisiona y lo atrae, yo creo que uno puede atraer las cosas a su vida con mucho trabajo duro y buena suerte también, pero yo sí pedí mucho a la vida y por medio de mi trabajo y por medio de mi equipo hacer una colaboración con el streetwear.

Yo me soñaba porque creo que precisamente el streetwear del futuro es una manera cómoda de vestirse pero elevada y eso fue lo que tratamos de hacer nosotros con Raíz de Fénix.