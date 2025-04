Internautas compartieron algunas fotos de Adriana Díaz antes de su delicada enfermedad

Adriana Díaz se ha convertido en un personaje viral en TikTok debido a sus publicaciones en las que manifiesta ser víctima de persecuciones y complots, lo que ha llevado a muchos a especular sobre su salud mental, sugiriendo esquizofrenia. Sus videos, que a menudo la muestran confrontando a personas en espacios públicos y acusándolas de ser parte de estas conspiraciones, han generado preocupación y debate en las redes sociales sobre la necesidad de abordar la salud mental y la forma en que se reacciona ante este tipo de situaciones en la esfera pública.

PUBLICIDAD

En cuanto al entorno familiar de Adriana, se sabe que la madre reside en Estados Unidos y aparentemente le envía dinero de forma regular. También se menciona que la familia ha intentado intervenir en su situación, aunque sin éxito aparente. En sus propias publicaciones, Adriana ha hecho acusaciones directas contra su madre, afirmando que intenta hacerle daño.

Adriana tiene su cuenta personal en TikTok donde expone todos los sucesos que le ocurren en la ciudad de Bogotá, pero ya hay más cuentas que se hacen pasar como la mujer y suben sus videos, además de poner más cosas. En una de estas cuentas mencionadas, mostraron como lucía Adriana antes de su enfermedad, en todo un carrete en que se ve más joven y por supuesto sana.

Adriana Díaz (TikTok)

Joven que fue grabada por Adriana Díaz en Gran Estación contó su experiencia con la mujer

El nombre de la joven es Luisa y por medio de su TikTok personal contó que se encontraba en la plazoleta de comidas del centro comercial con su pareja y que Adriana ya estaba allí. Un rato después, Adriana empezó a decir que en ese lugar le envenenaban la comida y que ella los había visto haciéndolo, momento en el que se gira y Luisa estaba observando la escena.

Por lo que se acerca a la mesa de Luisa y su novio para atacarlos, la joven indicaba que le dio miedo y no sabía como actuar, por lo que se quedó quieta. “Yo quedé tiesa, no sabía como reaccionar y la verdad también me daba miedo que ella pudiera reaccionar de una forma violenta o yo llegar a ser irrespetuosa. Por lo que preferí quedarme callada” expresó la joven mujer.

Posteriormente, se dirigió con su pareja al punto de información del centro comercial para dejar por escrito la situación y que las persona de seguridad no hicieron absolutamente nada.