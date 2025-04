Joven que fue grabada y atacada por Adriana Díaz en Gran Estación contó su experiencia con la mujer

En las últimas semanas, se ha viralizado por redes sociales el caso de Adriana Díaz, una ciudadana bogotana que ha tenido varios conflictos con otros tras decidir grabar a personas en las calles. En diversas oportunidades ha afirmado que padece de esquizofrenia y ha generado bastante debate en redes sociales sobre la importancia de la salud mental y la responsabilidad de los entes de salud pública en este tipo de casos.

PUBLICIDAD

La mujer está subiendo a diario videos en los lugares que frecuenta indicando que la están atacando o agrediéndola de alguna forma. Han sido tantos los videos, que incluso ya existe otra cuenta que se desconoce si es de ella, pero suben los mismos videos y ahora otros en los que las personas que se la encuentran la graban.

Varios de los sucesos se han presentado en el centro comercial Gran Estación de Bogotá, en el que una de las jóvenes que han sido grabadas y atacadas por la mujer, se la encontró y decidió narrar su experiencia.

El nombre de la joven es Luisa y por medio de su TikTok personal contó que se encontraba en la plazoleta de comidas del centro comercial con su pareja y que Adriana ya estaba allí. Un rato después, Adriana empezó a decir que en ese lugar le envenenaban la comida y que ella los había visto haciéndolo, momento en el que se gira y Luisa estaba observando la escena.

Por lo que se acerca a la mesa de Luisa y su novio para atacarlos, la joven indicaba que le dio miedo y no sabía como actuar, por lo que se quedó quieta. “Yo quedé tiesa, no sabía como reaccionar y la verdad también me daba miedo que ella pudiera reaccionar de una forma violenta o yo llegar a ser irrespetuosa. Por lo que preferí quedarme callada” expresó la joven mujer.

Posteriormente, se dirigió con su pareja al punto de información del centro comercial para dejar por escrito la situación y que las persona de seguridad no hicieron absolutamente nada.

¿Qué le dice Adriana Díaz a la joven el video?

La bochornosa situación se presentó hace dos días, en la que, como de costumbre, Adriana subió video en su cuenta de TikTok. En este graba a Luisa, que tiene al lado a su pareja y le indica: “Tengo a esta niñita presumida para que mi mamá lo vea en Facebook, tuerce la cara como me la está torciendo en la zona de las comidas. Cuando yo la veo lo único que hace es reírse con el novio, qué situación tan bonita.”Adriana la llama ridícula y presumida e incluso le deseó que le suceda algo muy malo.