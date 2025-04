¿Insoportable? Participante de ‘La casa de los famosos’ confesó el mal trato que recibió de Laura Acuña

El Canal RCN es uno de los canales nacionales con mayor transcendencia en Colombia, pues durante más de dos décadas se ha encargado de llevarle al público no solo una amplia gama de información, sino también de producciones de entretenimiento, entre ellas, ‘La casa de los famosos’, un reality de convivencia que sigue presente en la pantalla.

Hace poco más de dos meses el Canal RCN le dio inicio a la segunda temporada del programa de entretenimiento, contando así con diferentes figuras entre creadores de contenido, actores y cantantes, quienes han dado de que hablar debido a sus diferentes personalidades y relación con el resto de sus compañeros.

Pero, ante el tiempo libre con el que cuentan no dudan en sacar a flote las diferentes experiencias que han vivido a lo largo de sus carreras, quien dio de que hablar en redes con sus declaraciones fue precisamente, Altafulla, quien contó el amargo momento que vivió al llegar a ‘Muy buenos días’ en compañía de Jota Mario Valencia y Laura Acuña.

“Cuando salí de protagonistas todo el mundo me dijo como hey, no vayas que te van a humillar. A mí me decía el man en la casa, me decían como el jefe de los patios y yo siempre quise estar en el programa de Jota Mario porque como yo soy cantante, pues estar ahí (…) Todo el mundo que no vayas, que no vayas y no que yo voy. Y fui yo con los pelados que me manejaban y cuando yo fui la esposa del que era la jefe de piso dice como hey, este man lo vamos a volver a mondá y me dice el gordito mi$rd% te van a volver mondá y yo lo que sea que me lo tiren (…)

Primera pregunta, ¿has estado en la cárcel? (…) que él tiene una hermana, llamen a la hermana, pues mi$rd& ya habían llamado a mi hermana, o sea cule entrevista hij$ep&ta que me está dando y yo riéndome con Laura Acuñita, esa malp$rid& también me trataba horrible. Seguidamente, Altafulla reiteró que su hermana le pidió a Jota Mario dar ejemplo y no igualarse con un joven de 20 años: “‘que está iniciando su carrera y cumpliendo sus sueños, deberías primero ser un poco más empático con la situación’, papi una cosa loca. M#r&ca corta esa mondá, la culpa de que este man sea un hij&ep$ta de m$er@a, hey una loca, lárgate de esta mondá hij$eput% así y yo temblaba, a mí me sacaron de esa mondá (...) Laura Acuña me empujó, quítate malp$rid&”.