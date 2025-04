Martha Isabel Bolaños mostró los problemas de salud que enfrenta y la alejaron de los escenarios

‘La casa de los famosos’ durante su primera versión dio de que hablar entre los televidentes del Canal RCN, sobre todo por algunos participantes, quienes iban detrás de los 400 millones de pesos y deseaban ser quien apagaba la luz de la casa más importante de Colombia. Entre ellas se destacó Martha Isabel Bolaños, quien fue de amores y odios entre los televidentes y aunque han pasado varios meses después del final del ‘reality’ Martha mostró los problemas de salud que enfrenta y la alejaron de los escenarios.

A pesar de que Martha Isabel Bolaños se convirtió en una actriz bastante reconocida luego de su papel en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, dándole vida a la ‘Pupuchurra’. Sin embargo, con el fin de sacar a flote otras de sus facetas, la caleña se formó y desde hace algunos meses lleva a cabo su rol como DJ, no solo en algunos lugares de su ciudad natal, sino también en otros lugares.

Ante la Semana Santa, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’, tenía un concierto agendado en Nariño, sin embargo, tuvo que cancelarlo por problemas de salud que evidenció por medio de sus redes sociales, donde aseguró: “Mi gente hermosa, bueno, primero que todo me disculpan con esta cara de jopo. Yo siempre he criticado a la gente que sale así, mostrando sus heridas, mostrando su situación de salud, pero esta vez me veo obligada a hacerlo. Quiero pedirles una disculpa de corazón a toda la gente de Popayán que ha hecho su reserva para verme este miércoles, por cuestiones de salud me veo obligada a aplazar la fecha, pero quiero que entiendan que ‘Salsa grande’ es un show lleno de alegría, de brincos, de risas, de cantos y esta gripa se me complicó, me ha dado demasiado duro y no es recomendable (…) Me veo obligada a aplazarla, estén pendientes a la próxima fecha”.

¿Quién es la pareja de Martha Isabel Bolaños, de ‘La casa de los famosos’?

Luego de algunos meses de salir de ‘La casa de los famosos’, Martha Isabel Bolaños, confirmó que estaba en una relación y en compañía de su pareja realizó un viaje fuera de Colombia, sin embargo, hace pocas semanas dejó claro que estaba llegó a su fin a tan solo meses después.