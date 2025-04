Greeicy se confesó sobre cómo retomo su vida íntima con Mike Bahía después de su hijo

Greeicy, la famosa cantante caleña, ha compartido abiertamente su experiencia con la maternidad, mostrando tanto los momentos de alegría como los desafíos que implica equilibrar su carrera artística con su rol de madre. Desde el nacimiento de su hijo Kai, Greeicy ha expresado la complejidad de lidiar con la culpa maternal al tener que ausentarse por sus compromisos profesionales, así como la intensidad de las emociones que acompañan cada etapa del crecimiento de su hijo.

La cantante suele ser muy cercana a sus seguidores, pues siempre ha tenido la disposición de mostrar su lado más vulnerable, mostrando su autenticidad y su capacidad para normalizar las experiencias de la maternidad. Razón por la que compartió por medio de su TikTok lo que sucedió en su vida íntima con su pareja, Mike Bahía, al tener a su bebé, indicando que estuvieron casi por dos años sin tener relaciones, debido a que se complicó un poco, expresando que al momento de parir de rajo un poco su zona íntima por lo que tuvieron que cogerle algunos puntos de más por lo que quedó “angosta”.

“Nosotros duramos dos años intentando volver a tener relaciones y esto no sucedió, eso se quedaba ahí, no sucedía, entonces tocaba hacer una mini cirugía, nunca fuimos por tiempo, estábamos muy ocupados y dijimos, bueno, no pasa nada. Igual lo seguimos intentando y con el tiempo eso se dio, se dio el momento y cedió de qué ancho, la vaina aflojo y caí en cuenta de que el beneficiado fue él. Porque claro, tan rico eso ahí apretado, riquísimo, delicioso para ellos y a mí me duele más. O sea, aparte de que yo lo parí, lo premiaron a él. Bueno, de pronto la espera de los dos años.” Expresó la artista.

En los comentarios, sus seguidores se rieron de la situación y halagaron a la artista, diciendo que es como una amiga íntima para ellos.