Cinco ‘accesorios de abuelita’ que le ayudarán a ‘romperla’ y a sobrevivir en el Estéreo Picnic 2025

Si quiere irse disfrazado para el Estéreo Picnic 2025 de Tiranosaurio Rex (aunque ese sudor a las 8 pm y el calor deben aparecer en alguna parte del Infierno de Dante), si quiere irse de plumas, lentejuelas, de jean y camiseta o como David Bowie en Ziggy Stardust ( querido centennial, Google le dará una idea de esta sublime referencia del Pleistoceno), está bien.

Esta nota no es como las miles que salen cada marzo en el marco del Estéreo Picnic para decirle qué hacer: el estilo de cada quien es libre.

Y seguramente, todas esas influencers de las que se burla la brillante Karen Lacotoure sabrán dar mejores consejos sobre cómo verse como ellas en el festival. Ahora, si definitivamente ellas son su némesis, Sofía Mood y Tu Chica Local tienen también muchas ideas en TikTok para tener una mirada más genuina de la moda.

Lo que le hará falta en Estéreo Picnic 2025 y si no lo lleva no sobrevive a pesar de lo que se ponga

Pero, a lo que vinimos y le vamos a dar spoiler: usted va a terminar ‘muerto’. Tranquilo, no tipo muerto ‘El Espacio’ con su peor foto prendo en el periodico y con titular digno del Simón Bolívar.

Muerto de querer arrancarse los pies al día siguiente. ¿Ha visto el cuadro de ese señor tuberculoso del siglo XIX a punto de morir que sale en los memes? Spoiler: le prometemos un día siguiente de mucho dolor. Usted se va a ver peor.

Afortunadamente, la ciencia médica le ayuda a los fans de los conciertos, y no solo a los adultos mayores. Por eso, la primera pieza que le recomendamos para estar bien sus ocho horas o más gozando y parchando son medias de compresión.

“Inmundas”, pensará usted: sabemos que está buscando en Google y ya se vio como la abuelita de Piolín. “Prefiero morirme que ponerme esas medias de Tronchatoro”. Tranquilo, vaquero: con un pantalón largo no se notan. Además, tienen la enorme ventaja de comprimir tobillos y la parte de abajo de las pantorrillas.

Piénselo: si va a estar todo ese tiempo parado tiene que darla toda. Y pues en el cuerpo pasan cosas. Cómo que la sangre se vaya toda hacia la parte de más presión. O sea, los pies y las pantorrillas. Y de ahí, que usted tenga los pies más grandes que los del Pato Donald y con un dolor digno de tortura de la Inquisición.

Es por eso que las medias de compresión le ayudan a balancear la circulación sanguínea de tal modo que usted pueda estar parado y sin dolor, además de no agonizar al día siguiente. Pero sí, en estos momentos debe estar pensando que no se va a poner eso ni para cuando lo entierren: fresco.

Medi

Medias de compresión de diseño

Marcas como Freaky Socks tienen diseños incluso como los de Van Gogh y su noche estrellada. Hay de Mickey y de Minnie. Y en Internet, en páginas como Mercadolibre, encuentra diseños fantásticos que pueden hacer parte de su look.

Segundo ítem, por supuesto: por más que quiera las botas de drag son para las drags. Piense en otra cosa.

Tenis con estilo y comodidad

Ahora, si lo que quiere son tenis ‘chimbas’, Adidas tiene sus Superstar en diferentes versiones. De hecho, también puede complementar todo con una pieza de FARM, o si fue afortunado, con una pieza artesanal de Manuela Álvarez, de la línea Originals.

Pero, si lo que usted quiere es color, los Skechers Uno Stand Air son un clásico. Tienen neones, rojos, todos los colores que imagine. Ya con eso puede potenciar el look sobre el color o usarlos como complemento.

Skech

Skechers UNO

No se vaya con una cartera de tía por allá

Porque hay que tener las manos libres, oh pequeño detalle, para comprar cosas, gritar, bailar, etc. Y ojo, tampoco es que se lleve un bolso como Le Chiquito de Jacquemus a menos que sea la intención. Es no encartarse. Usted tiene que tener movilidad, porque para cargar bultos puede ir a Corabastos. Entonces, ¿qué usar? Fácil.

Totto tiene morrales con última tecnología y cangureras, y otro tipo de bolsos a su gusto y presupuesto, lo mismo que Samsonite. En el caso de la primera marca, tienen colaboraciones con artistas como Viviana Grondona, referente de la ilustración en Colombia.

Para la lluvia posible, hay piezas más bacanas que la capa que le ponían en el jardín

Listo, no quiere ponerse capa de plástico. Qué hacer? Fácil. Marcas como Pluvo son lo suficientemente sofisticadas para darle una pieza de arte resistente a la lluvia. También hay muchas opciones versátiles en tiendas independientes como la Rockn Rola para protegerse.

Ab

Abrigo de Pluvo

Y si lo que hay es frío,marcas tan vanguardistas como Cefiro Tejido tiene suéteres y ruanas hasta de Frida y Tintín. Y para tallas grandes, Jo Plus tiene chaquetas tornasoladas que le darán el toque distintivo que desea.

Últimos toques

Claro, hay que usar bloqueador. Si tiene presupuesto considerable, marcas como Isdin son recomendables. Si no, cualquier otro le ayuda. Para el pelo, la nueva línea capilar de L’Oréal de Ácido Glicólico le ayuda con temas de frizz, sequedad e hidratación.

Y por último, hielo mineral para los pies. En cualquier droguería y Dollarcity. Su cuerpo se lo agradecerá.