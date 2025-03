“Pude unir lo que más amo, la música y el fútbol”: Jessi Uribe cantará el himno en el partido Colombia Vs Paraguay

El cantante de música popular, Jessi Uribe, cumplió uno de sus grandes sueños al interpretar el Himno Nacional en el partido de la Selección Colombia por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con esta presentación, Jessi Uribe ingresó al exclusivo grupo de artistas que han tenido el honor de cantarle a la Selección Colombia y a todos los hinchas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en un partido de Eliminatorias.

“Estoy muy feliz porque pude cumplir mi sueño. Siempre que veía a mis colegas cantarle a la Selección, quería que algún día me tocara a mí, y se me cumplió”, expresó emocionado el cantante a PUBLIMETRO.

Este momento no fue uno más en su carrera, sino uno de los más importantes. Para ello, Jessi se preparó con semanas de anticipación, cuidando cada detalle de su presentación, desde la interpretación hasta el vestuario. La prueba de sonido fue todo un éxito, asegurando que tanto los asistentes en el estadio como los espectadores desde casa disfrutaran del himno.

El vestuario también tuvo un significado especial. Jessi Uribe eligió personalmente cada pieza, destacando un sombrero amarillo hecho de fieltro premium, con la horma Texana Marlboro, la misma que usa en sus presentaciones. Además, el sombrero llevaba las iniciales de su nombre y un corazón con la bandera de Colombia.

A esto se sumó un poncho amarillo con apliques en homenaje a la cultura Wayúu, reflejando su orgullo por las raíces colombianas.

“El himno es un momento especial para los colombianos. Espero que haya sido inolvidable y que la Selección se llene de la mejor energía para que pronto clasifiquemos al Mundial 2026”, agregó el artista.

Apasionado por el fútbol, Jessi Uribe lleva en su corazón a la Selección Colombia y confía en que en las próximas jornadas logre la clasificación al Mundial 2026, con una participación tan destacada como la de Brasil 2014.

Entrevista a Jessi Uribe sobre su actuación al cantar el Himno Nacional en el partido de Colombia Vs Paraguay en Barranquilla

PUBLIMETRO habló con el artista sobre su presentación en el Metropolitano:

Entrevistador: Cuéntanos, Jessi, ¿Qué vimos en el estadio hoy?

Jessi Uribe: Hoy canté el Himno Nacional y estuve muy feliz de poder hacerlo, de poder unir la música, que es lo que amo, con el fútbol. La verdad, fue una sorpresa gigante. Yo tampoco lo sabía hasta hace poco. Estuve muy feliz de haber sido parte de ese momento, de haber unido la música con el fútbol, que representaba a Colombia a nivel mundial.

Entrevistador: Así es. Tuvimos 50.000 espectadores esperando tu voz, tu música, tus canciones, y bueno, fue un momento muy especial en tu carrera. Coméntanos un poco sobre ese sueño que tenías.

Jessi Uribe: Bueno, fue algo muy especial realmente. Como lo he dicho desde niño, me gustaba mucho el fútbol. Era mi sueño, pero un sueño frustrado, y poder unirlo con la música fue muy importante para mí.

Entrevistador: Aparte de eso, lo que hiciste con tu equipo de trabajo fue algo bonito porque presentaste una versión ranchera del Himno Nacional.

Jessi Uribe: Sí, creo que no lo habían hecho antes. Es una versión muy linda, quedó espectacular y me representa. Es la música con la que me identifico: el despecho, la ranchera. Y hoy lo escucharon, quedó muy lindo.

Entrevistador: También tuviste un outfit especial, nos habían contado algunas sorpresas.

Jessi Uribe: No, fui relajado, de blanco, pero me representó el sombrero y llevé un ponchito de la Selección, me gustó mucho lucir algo hecho por manos colombianos como las del pueblo Wayuu.

Entrevistador: Bueno, estuviste de cumpleaños hace unos días, ¿verdad?

Jessi Uribe: Duré cuatro días celebrando (risas), todavía tenía guayabo. No, la pasé increíble. Hice un show en La Macarena de cumpleaños con ocho artistas en el escenario, cantando más de cuatro horas.

Entrevistador: Un mensaje para Barranquilla, para esta ciudad que te quiere tanto, que te aprecia y que te escuchó hoy.

Jessi Uribe: Bueno, acabo de estar en el Carnaval, hace poquito canté aquí. Barranquilla es una ciudad que siempre me recibe muy bien, fue de las primeras que me apoyó con “Dulce Pecado” cuando la canción salió al ruedo. Todos los años vengo a Barranquilla, así que agradecido con todos los barranquilleros por recibir mis canciones con tanto cariño.

Entrevistador: ¿Con qué jugador de la Selección Colombia te gustaría compartir?

Jessi Uribe: Me habría gustado tener la oportunidad de hablar con varios. Poco antes, había estado en España y cené con James Rodríguez. También asistí a un partido del Liverpool con Luis Díaz, una persona increíble. La verdad, la música y el fútbol siempre han estado conectados de alguna manera. Ese día me habría encantado saludarlos a todos.

Entrevistador: ¿Te gustaba jugar fútbol?

Jessi Uribe: Sí, me encantaba.

Entrevistador: ¿En qué posición jugabas?

Jessi Uribe: Lateral izquierdo, yo era bueno, lo que pasa es que tuve una lesión en la rodilla y eso me frenó un poco.

Entrevistador: Tengo entendido que venías de una gira por Estados Unidos y que hace poco estuviste en Chicago. ¿Cómo te fue?

Jessi Uribe: Sí, la noche anterior había estado cantando en Chicago y me fue super bien. También estuve en dos teatros importantes de New Jersey, en el Ritz, junto a Jorgito Celedón y Paola Jara, mi esposa. Me sentí muy feliz, porque en Estados Unidos siempre me recibían de manera increíble. Además, no solo asistía la comunidad colombiana, sino también personas de Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Chile, entre otros países, a mis shows.

Entrevistador: ¿Qué viene más adelante para Jessi Uribe en ese momento?

Jessi Uribe: Mucha música y muchos proyectos grandes. Tengo programado presentarme en el Movistar Arena en Santiago de Chile en octubre. Luego voy de gira por Europa y regreso a Estados Unidos en julio. Se vienen muchas sorpresas y colaboraciones.

Entrevistador: Si hubieras podido hacer un dúo con un artista colombiano, ¿con quién te habría gustado?

Jessi Uribe: Me habría encantado hacer algo con un artista del género urbano, ya que habían crecido muchísimo a nivel mundial. Me gustaría colaborar con J Balvin, Maluma o Karol G, con cualquiera de ellos sería un honor.