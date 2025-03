Manuela Gómez convertirá su próxima cirugía en un negocio inesperado

Manuela Gómez, reconocida influencer y exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, sorprendió a sus seguidores al revelar que planea transformar su próxima cirugía en una oportunidad de negocio. Luego de dar a luz a su hija Samantha, la creadora de contenido ha considerado someterse a un procedimiento estético para recuperar su figura y ahora bromea con la idea de “vender su piel” tras la operación.

A través de sus redes sociales, Manuela contó que aún se encuentra produciendo postres, utilizando la materia prima que adquirió previamente para su negocio. Sin embargo, confesó que esta iniciativa no ha sido tan rentable como esperaba, lo que la lleva a cuestionar si continuará con ella en el futuro. Mientras toma una decisión, la influencer también evalúa la posibilidad de someterse a una cirugía estética.

En un reciente video, Gómez explicó que ha recibido múltiples preguntas sobre su próxima intervención. Aunque todavía no tiene una fecha definida, ya obtuvo una valoración médica en la que le indicaron que necesita una abdominoplastia circular. Según comentó, esta cirugía le permitirá reconstruir su cavidad abdominal, que se expandió considerablemente tras su embarazo. Además, señaló que este sería el primer paso antes de realizarse otros retoques en los glúteos.

Con su característico sentido del humor, Manuela bromeó sobre su “nuevo emprendimiento”, diciendo que podría donar su piel debido a la gran cantidad de tejido que deberán retirarle. “Les cuento que mi cavidad abdominal quedó demasiado ancha después del embarazo, así que el cirujano tiene que reconstruirla. Me van a cortar piel como un berraco. No sé, mi nuevo emprendimiento será vender piel. ¿Quién necesita?”, expresó entre risas.

La influencer también habló sobre un complejo que ha tenido toda su vida: el tamaño de sus brazos. Según explicó, el médico le confirmó que el 50% de sus brazos es piel sobrante, lo que hace que luzcan más grandes de lo que realmente son. “No es que esté gorda, es piel que me sobra. Me tienen que cortar la piel del abdomen, los glúteos y los brazos. Es demasiado corte, muchas cicatrices y ahora que soy madre, ya hasta me da miedo ir a un quirófano”, confesó.

Manuela Gómez sigue evaluando los riesgos y beneficios de esta cirugía, asegurando que esta vez no tomará la decisión a la ligera.