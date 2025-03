“Es la última vez”: La firme decisión que tomó Aida Victoria Merlano durante su embarazo

La influencer Aida Victoria Merlano ha estado en el centro de la atención en los últimos días luego de confirmar su embarazo. Aunque la noticia se filtró antes de tiempo por parte de Epa Colombia y Yina Calderón en una de sus transmisiones en vivo, la creadora de contenido esperó el momento adecuado para hacerlo oficial.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada celebran la revelación del sexo de su bebé

La hija de la excongresista Aída Merlano reveló que los primeros meses de gestación fueron bastante delicados, razón por la cual decidió mantener su estado en reserva.

Según contó en sus redes sociales, su médico le recomendó esperar los resultados de unos exámenes genéticos antes de compartir la noticia con sus seguidores. Sin embargo, la presión mediática generada tras los comentarios de Epa Colombia y Calderón le provocó estrés y ansiedad, lo que hizo que enfrentara momentos difíciles antes de sentirse lista para hablar públicamente sobre su embarazo.

Finalmente, con un emotivo video, Aida Victoria anunció que está esperando un bebé junto a su novio, el agropecuario Juan David Tejada. Poco después, organizó una celebración para revelar el sexo del bebé, confirmando con alegría que será un niño. La creadora de contenido ha manifestado su emoción por esta nueva etapa de su vida y ha continuado compartiendo detalles de su experiencia con sus seguidores.

Recientemente, Merlano sorprendió con una nueva decisión relacionada con su aspecto físico.

A través de sus historias de Instagram, la influencer confesó que ha tomado una determinación definitiva sobre su cabello. “Entre otras noticias, me quité las extensiones y me volví a cortar el cabello. Esta es la última vez que lo tendré corto. A partir de aquí, ya me lo dejaré crecer”, expresó, mostrando su nueva apariencia con seguridad y entusiasmo.

Este cambio en su imagen parece ser parte de la transformación personal que está experimentando con la maternidad, una etapa que ha descrito como llena de aprendizajes y emociones intensas.