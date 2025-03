Jhonny Rivera se desahogó y habló de la vez en que intento quitarse la vida

Hace 51 años, la ciudad de Pereira vio nacer a uno de los más grandes del género popular, Jhonny Rivera, hombre que para llegar a ser lo que es hoy tuvo que pasar varios percances, algunos de ellos que lo llevaron a una gran depresión. El cantante reveló recientemente detalles de uno de los momentos más tristes de su vida.

PUBLICIDAD

La grandeza de Rivera lo llevará en este 2025 a llenar en dos ocasiones uno de los escenarios más importantes del país, el Movistar Arena de Bogotá, recinto en el que ya tiene un ‘sold out’ para el 3 de mayo; algo que pretende repetir en su segunda pecha que está reservada para el 13 de septiembre.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Andy Rivera compartió detalles de la creadora de contenido paisa con quién está saliendo

Jhonny Rivera El cantante explicó que siempre está dispuesto a considerar estas solicitudes, pero que debe tener en cuenta factores como su ubicación y su agenda de conciertos. / Foto: Instagram @jhonnyrivera

De estas cuestiones alegres y de las que no habló recientemente el intérprete de ‘El Intenso’ en entrevista con ‘Impresentables’ de Los 40, formato en el que se desahogó sobre el día en el que intentó quitarse la vida:

“Ya tenía yo muchos fracasos encima, el sentimental, el económico y sobre todo una frustración, a lo que se le suma que mi hijo estaba lejos. Sentía que mi familia no se sentía orgullosa de mí, mi papá se encontraba con alguien y decía que todos sus hijos habían triunfado menos yo. Me intenté quitar la vida manejando mi moto con los ojos cerrados y me puse frente a un camión. Gracias a Dios no pasó nada”, afirmó Rivera, mismo que también le dijo a los locutores parte de las medidas que ha tomado con quienes lo critican.

“Hoy día critican todo. Yo trato de fortalecer mi pensamiento. Yo nunca entro a los comentarios que no son los de mis redes, y el que no me quiere lo bloqueo. (...) No le doy importancia y sigo”, añadió.

¿Cuáles son las líneas de salud mental en Colombia?

Para conocer las líneas en Colombia usted puede consultar el directorio virtual del Ministerio de Salud en donde podrá buscar su zona del país predilecta y recibir atención.

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención en salud mental. De igual forma están a disposición líneas locales como: