Aída Victoria Merlano rompió el silencio sobre la presión de ocultar su embarazo

Aída Victoria Merlano compartió con sus seguidores el difícil momento que vivió durante los primeros meses de su embarazo. A través de una serie de videos en sus historias de Instagram, la influencer reveló que sintió una gran presión externa que la obligaba a confirmar públicamente su estado, cuando aún no estaba preparada ni contaba con la autorización médica para hacerlo.

La creadora de contenido explicó que en diciembre decidió ausentarse de redes sociales debido a que estaba enfrentando un momento complejo con su embarazo. Sin embargo, el rumor sobre su estado comenzó a circular antes de que pudiera compartirlo por voluntad propia.

“Yo quería ser quien lo anunciara cuando estuviera lista, pero empezaron a llenarme en redes de comentarios y me dio mucha ansiedad. Hay gente que te quiere, pero también hay quienes no”, expresó.

Merlano relató que su embarazo fue delicado en sus primeras semanas y que su ginecólogo le recomendó esperar hasta la semana 12, cuando se obtienen resultados de exámenes genéticos clave. No obstante, mientras intentaba mantener la discreción, un medio de chismes obtuvo acceso a su ecografía y comenzaron a difundirla en redes. “Me escribe un chico de una página de chismes y me dice: ‘Aída, me acaban de enviar tu ecografía con el usuario y la contraseña para descargarla’. Sentí como si hubieran invadido mi casa y mi privacidad”, contó angustiada.

Además de la filtración de información, la influencer se mostró indignada porque figuras como Yina Calderón y ‘Epa Colombia’ confirmaron públicamente su embarazo antes que ella. “¿Con qué derecho lo hacen? Cuando llegó el momento de anunciarlo ya no tenía la misma ilusión”, afirmó.

Aída Victoria también mencionó que, además de la presión mediática, su primer trimestre fue complicado a nivel hormonal y con riesgo de aborto espontáneo debido a niveles bajos de progesterona. A pesar de las dificultades, la joven ahora disfruta de una etapa más estable de su embarazo y agradece el apoyo de quienes la han acompañado en este proceso.