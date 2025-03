La Liendra lloró tras quedar con el porcentaje más bajo de ‘La Casa de los Famosos’: “Un pesar y tres tristezas”

El capítulo 50 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ estuvo cargado de mucha tensión ya que ha sido una de las ediciones con mayores sorpresas por las salidas inesperadas, la doble eliminación y lo que pasó con La Liendra en el cuarto de eliminación del reality de RCN.

Durante el capítulo llevó a cabo la doble eliminación que terminó con la salida no de dos, sino de tres participantes en una misma edición, pues Yana Karpova salió antes de tiempo al irse con Cris Valencia debido a motivos de peso. Y pese a esto la doble eliminación se mantuvo con la salida de Sebastián Arias y La Abuela, para un total de cuatro salidas, debido a la ocurrida el pasado lunes 10 de marzo de Mauricio Figueroa por recomendación médica.

La Toxi Costeña le dio la estocada a La Liendra

Durante el posicionamiento La Toxi Costeña le reiteró a La Liendra los motivos por los cuales lo nominó, pues es de recordar que ella contestó la última llamada, y en su decisión optó por intercambiar a Lady Tabares por La Liendra.

La Liendra en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

“Liendra, en mi contrato no decía por ningún lado que yo no te podía toca o que no te pudiera nominar. Entonces, me pareció atrevido de tu parte que le reclamaras a mis compañeras por una decisión que tomé yo, porque yo soy un ser independiente, yo tengo el criterio para tomar mis propias decisiones. Yo estoy en un grupo porque me gusta parchar con las peladas., chismosear como dices tú, pero a mí nadie me dice qué hacer o qué decir. No entiendo cuál fue tu asombro porque te nominara, porque tú mismo me has hecho saber que entre tú y yo no hay comunicación, que no hay química. Tú empezaste, tú te me empezaste a posicionar, a nominarme entonces yo no entendí nunca cuál fue el asombro. Por otra parte, tú puedes entrar hoy con el 50 % que igual más altos son los postes y los perros se los mean”, dijo La Toxi Costeña.

El porcentaje de La Liendra que lo derrumbó

Los famosos llegaron al cuarto de eliminación y sucedió lo más esperado: se conocieron los porcentajes y tal parece que La Liendra esperaba entrar de primero y no fue así, entró de tercero.

La primera fue Melissa Gate con el de 54,20 % los votos, mientras que el segundo lugar lo consiguió Karina García con el 25,69 %. El tercer lugar era de Yana Karpova con 7,10%, pero tras irse con Cris Valencia, ese puesto lo consiguió automáticamente La Liendra con 6,48 % de los votos.

“Me dejaron loco. Si uno no es nominado de esa forma, llegan y lo tiran a uno así, lo mismo le pasó a La Jesuu. O sea, esas tiradas están… no entiendo. O sea, estoy loco. Está bien que entre de segundo, está bien que entre de tercero, de cuarto… ¿pero de quinto? ¿Con ese porcentaje? Con la campaña que hicimos. No es ego”, cuestionó La Liendra.

En las redes sociales la lectura que le dieron a los porcentajes no pasó desapercibida, pues muchos celebraron el bajo nivel de votos conseguido por La Liendra en comparación a la comunidad digital que maneja en las redes sociales.