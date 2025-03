Actor de ‘Medusa’ respondió a las críticas por el acento costeño en la serie

Días atrás llegó a Netflix la serie ‘Medusa’ que narra la historia de Barbara Hidalgo y el atentado que sufrió antes de convertirse en CEO del imperio de su familia. Desde su estreno la serie ha generado polémica en las redes sociales, y ante esto el actor Johan Rivera, quien hace de detective en la trama, salió al paso a responder a los televidentes.

Precisó que no es de hacer ese tipo de videos porque la verdad no le gusta y menos por TikTok, pero indicó que quería hablar sobre las críticas a ‘Medusa’ en las que han cuestionado el acento costeño de algunos de los actores. Aseguró que algunas de ellas han sido que muchas personas no se sienten representadas como costeños o barranquilleros, y que, además, han nombrado a quienes debían poner dentro del reparto.

“Quiero explicarles algo, primero que todo, la serie de Medusa es un proyecto que es internacional porque Netflix es una plataforma internacional. El casting lo escogieron desde la Ciudad de México, entonces, lo que ellos seguramente querían era los actores que de pronto tienen más visibilidad afuera de Colombia. Respeto mucho el trabajo de todos los que mencionan y de hecho algunos son amigos míos y colegas, los amo y los quiero, pero de p0ronto no tienen la visibilidad que se requería para una factura internacional y saben que lo digo con todo respecto, porque yo los quiero mucho”, dijo Johan Rivera.

En el aspecto del acento y las expresiones usadas en los diálogos, que se han criticado fuertemente en las redes sociales, cuestionó que solo se fijen en eso cuando en la serie ‘Medusa’ se muestra a Barraquilla, su cultura y gastronomía en todo su esplendor para hacerla resaltar.

“Me parece terrible, que se peguen de ese aspecto de que el acento está malo y que digan que la serie es muy vulgar, porque decimos ‘n@’, porque decimos ‘verga’, si son palabras coloquialisimas de nuestro dialecto costeñol. No entiendo la verdad, cuál es la vaina con eso, no entiendo por qué se pegan cuando hay más bonitas que resaltar”, dijo.

Aseguró que los actores hicieron un esfuerzo impresionante y que contaron con un coach de voz, y que se hizo lo que pudo el cual consideró que fue un gran trabajo y que sí se habla así en la región.

“La plataforma de Netflix se fija en Barranquilla para realizar esto ¿y ustedes le ven lo malo? ¡No hombe, no! Déjenmele decirles que si las cosas son así… ustedes valen mond@ Por eso es que nos dicen corronchos, porque no sabemos apreciar que una plataforma que es internacional se fija en nuestra cultura, y empezamos es atacar a la gente, a los actores, empezamos a atacar al equipo, me parece muy triste, y si me van a condenar por esto, otra vez, valen mond@”, finalizó.