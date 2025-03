El #8M también es el día de Akira Toriyama: él sí supo cómo crear a mujeres verdaderamente poderosas

El ocho de marzo del año pasado exactamente, moría el creador de una de las franquicias más importantes a nivel cultural y generacional: Akira Toriyama, creador de ‘Dragon Ball’, fallecía a sus 68 años. Y por supuesto, al ser el #8M, muchos antifeministas usaron su figura para negar un día histórico.

Pero va a ser que incluso Toriyama honra ese día con su propia obra: sin las mujeres fuertes que él creó, historias como ‘Dragon Ball’ no serían tan fascinantes a nivel generacional.

Es por eso que analizaremos cada una y mostramos cómo el japonés dejó grandes personajes femeninos que justo honran a la mujer contemporánea.

El #8M también es el día de Akira Toriyama: así creó a sus personajes femeninos más queridos

Bulma, el mejor partido

Fanáticas homenajean a Bulma de Dragon Ball en el 8M, tras la muerte de Akira Toriyama Captura de pantalla de X.

En papeles, lo tiene todo: es la Tony Stark de su universo. Es multimillonaria, con un papá hecho a sí mismo (que como buen CEO tecnológico de los tiempos de antes, no quiere figurar a niveles ridículos como Mark Zuckerberg, sino que se la pasa trabajando y es un tipo más bien humilde). Ella también es hecha a sí misma y con una inteligencia prodigiosa.

Sin ella, habría sido imposible encontrar las Esferas del Dragón. O que Trunks viajara, con la máquina del tiempo, a advertirles a sus padres y amigos del pasado de la llegada de los Androides. O que pudiera transformar a su esposo con una máquina. O ayudar a su hijo del futuro a apoyar a su gente con comida y medicinas. Entre otros tantos inventos.

Bulma, el personaje femenino más importante de la serie. Rica por la compañía de su familia, Capsule Corp. Es una genio científico. Foto: Toei

Ella siempre tiene una solución y su don para la tecnología y como CEO de la Corporación Cápsula es un 10.

Ahora, como Tony Stark, tiene sus defectos: como es hegemónicamente bella, es vanidosa (aunque no sé hasta qué punto sea un defecto, realmente). Mucho. Se preocupa por su edad. Y aún no se entiende cómo se quedó con un compilado de red flags como el Vegeta de Freezer y los Androides, que ni se preocupaba por ella y su hijo.

Aunque claro, en la ficción, el tipo cambió (no intenten eso las demás), mostrando ser el mejor papá y esposo de la saga: por esa ternura y lealtad que le muestra Bulma se queda, por ejemplo, hasta el nacimiento de Bra. Deja de pelear porque quiere seguir bañándose con ella en Daima. Y siempre la protege, siendo una de las parejas más queridas.

Además, el mismo Vegeta lo resume en un capítulo de Súper, cuando ella golpa a Jaco: “a nosotros, los saiyajines, nos gustan las mujeres fuertes” y a Bulma no le tiembla la mano para poner en su lugar a quien sea, hasta al dios de la Destrucción, Bills, que le responde también con una bofetada desatando la ira de su marido al instante.

Que quizás también en secreto le teme mucho cuando está furiosa, pero muy a pesar de eso lo sigue manteniendo con gusto. Y así se quieren.

Milk, la mujer más fuerte del mundo

Milk en la versión animada de “Dragon Ball Z” es más hogareña. Foto: vía Toei

Puede que sea ama de casa, pero no por eso hay que menospreciarla: se echa encima la carga de ser mamá soltera porque Gokú o está entrenando o está muerto casi siempre, y ella debe ser el sostén de su familia.

Además, prácticamente tiene que cargar con todo su mundo porque Gokú aprende a trabajar - y a las malas- hasta el final de la saga de Boo, primero como portero y luego como granjero. Entonces, vive del dinero de su padre, Ox Satán, pero tiene que cocinar, cuidar de que su hijo no resulte como su papá, y que a diferencia suya, consiga un lugar honorable en el mundo.

Porque sí, por mucho que se le burlen por sus prejuicios (en Japón en los 90 tener cabello rubio era para ‘rebeldes’ y por eso casi le da un soponcio cuando ve a su hijo como supersaiyajin), ella quería que Gohan fuera más que un guerrero. Y sí que lo consiguió, al tener este un buen cargo con académicos y con la empresa de Bulma.

Además, se ve que se preocupa por criar bien a sus hijos y poner a su familia en cintura para que su casa no sea una casa de locos: no duda en regañar a su esposo y a sus hijos si no hacen las cosas bien en público. O cuando son groseros, como pasó en GT al Bebi poseer a Goten y saludar de pésimos modos a Vegeta: ella, cual mamá latina con chancla le exigió modales a tal punto de asustar al extraterrestre que estaba dentro de él.

Y cuidado: ella también sabe pelear.

Hay que darle un premio a su paciencia, por otro lado: tener a un esposo como Gokú, cuya inocencia hasta para los asuntos sexuales es desesperante, le debería dar una pensión vitalicia.

Androide 18: para ella, su esposo es el rey

Krilin y Androide 18 Dragon Ball Super

Puede que para muchos Krillin sea un ‘simp’, pero en realidad la relación es muy equitativa: 18 lo adora y siempre valora lo mucho que se preocupa por ella y su hija, Marron.

Eso queda en evidencia cuando ella hace compras con Milk y precisamente le comenta que quiere regalarle algo a su esposo, ya que él siempre se las pasa comprándoles cosas a ambas.

Por otro lado, con esa dinámica, la disparidad de fuerza no se nota: Krillin está orgulloso de que su esposa sea inmensamente fuerte, más fuerte que él. Y ella lo ama porque al fin y al cabo, es un buen tipo: el hecho de no querer matarla en la saga de Cell, de siempre preocuparse por ella y de tener un trabajo honesto como policía de tránsito muestran que para ella es más importante alguien de verdaderos valores morales que alguien mucho más rico o poderoso.

De hecho, la que consigue más dinero es ella: fue quien le reclamó a Mr. Satán su premio luego del Torneo de Artes Marciales que ganó limpiamente en la saga de Boo.

Videl: de nepobaby nada

del

Videl Dragon Ball Super

Videl pudo ser Paris Hilton en su época ‘Simple Life’ con el papá que tenía, Mr. Satán, el influencer fake más famoso el mundo ya que él se arrogó la victoria contra Cell, pero decidió usar sus privilegios para bien.

Es así como al comienzo de la saga de Boo, con su talento, ayuda a la policía a detener criminales. Y luego, al conocer a Gohan y al aprender de él (porque siempre quiso incrementar sus habilidades) crean una pareja un poco ridícula con sus trajes, pero hecha para seguir sirviendo a la comunidad.

Ahora bien, le gusta su rol de madre y esposa. Eso no la hace menos: y como todo personaje en la saga, es multidimensional. Al comienzo es arrogante y caprichosa. Agarra humildad al no saberse la más poderosa y ante un tipo tan bueno como Gohan, se ablanda.

Por otro lado, es tan leal a su marido que ante las acusaciones de infidelidad, se pone de su lado.

Mai: luchando por el futuro

Mai Dragon Ball Super

Un personaje que parecía más un alivio cómico de villano tipo Coyote de Looney Tunes tuvo un gran desarrollo en Super: llega también a ser rejuvenecida en el futuro y ayuda a Trunks a resguardar a los pocos humanos que quedan de Gokú Black.

Es una mujer todo terreno, solidaria, siempre en pie de lucha y con una valentía a todo nivel. Esas cualidades, más su devoción por Trunks, son vistas por su “suegro”, Vegeta, que sin duda decide que ella y él deben salvarse si todo sale mal para repoblar la Tierra.

¿Qué otros personajes femeninos de Akira Toriyama son memorables?