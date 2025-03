Laura Tobón abrió su corazón y habló de las bendiciones que le ha dado su hijo Lucca

Hace 35 años la capital colombiana vio nacer a una de las presentadoras más queridas del País, Laura Tobón, mujer que para diciembre de 2021 complementó su felicidad y la de su esposo con la llegada de su hijo Lucca, pequeño que le ha dejado varias lecciones de vida, las cuales compartió en un emotivo video.

Ya son más de 4 millones de seguidores los que acumula la presentadora de ‘La Voz Kids’ de Caracol, plataforma en la que decidió abrir su corazón con sus fans al hablar de las enseñanzas que le ha dejado el ‘pequeño’ que nació producto de su amor con el reconocido empresario Álvaro Rodríguez.

Laura Tobón en Perú Instagram: @laura_tobon

Por medio de un video que superó rápidamente las 100.000 reproducciones, la mujer que hizo parte del elenco de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, dejó para la posteridad unas amorosas palabras dirigidas a su ‘retoño’ y para aquellas mujeres que se están enfrentando a la maternidad.

“No importa cuánto leas, cuánto te prepares o cuánto te esfuerces en planificar, nuestros hijos siempre encontrarán la manera de sorprendernos. (...) Para mí la maternidad no es solo cuidar y guiar, es un constante aprendizaje, una invitación a ser mejor, a crecer y redescubrir cosas que antes dábamos por sentado”, afirmó la talentosa mujer de 35 años.

“Lucca me ha dejado tres lecciones importantes; primero, soltar el control, yo era las que planificaba todo, pero Lucca me ha enseñado a que la vida sigue su guion perfecto; (...) Dos, escuchar más allá de las palabras. Hay cosas muy importantes a las que hay que prestarle atención como sus gestos, sus miradas, su risa y su silencio, me ha enseñado que escuchar va más allá de los sonidos; (...) Tres, redescubrir el mundo con curiosidad, Lucca encuentra maravillas donde yo antes encontraba rutinas. (...) Me recuerda que la vida se disfruta mucho más cuando la ves a través de los ojos de un niño”, añadió.