Maleja Restrepo contó cómo casi el consumo de licor la lleva a perder su hogar con Tatán Mejía

María Alejandra Restrepo es una presentadora y actriz bastante conocida por su carisma y su gran sentido del humor. La caleña nació en el año 1985 y posteriormente entraría a estudiar Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Occidente, dando un paso más hacia el mundo de entretenimiento, pues a los 15 años participó en el programa infantil TV Aventuras del canal regional Telepacífico y después en su universidad presentaría ‘Tiempo Juvenil’. Además, Maleja es conocida por su relación con el motociclista Tatán Mejía, con quien ha formado una familia y protagonizado varios proyectos. Sin embargo, como toda relación, han tenido algunas crisis, de las que estuvo hablando en el pódcast ‘Vos Podés’ de Tatiana Franco.

Primero Maleja estaba habló de los momentos sólidos de su relación y como han logrado ser una pareja que lleva tanto tiempo, para después Tatiana preguntarle sobre los momentos de quiebre que han tenido, ella respondió que han sido varios y que recuerda uno de los más difíciles. Esto cuando Tatán se fue ausento de su hogar unos meses, para grabar la ‘Isla de los Famosos’ y en ese momento hubo celos laborales, por el hecho de que era lo que quería ella como trabajo, es decir, presentar. Además, la distancia generó inseguridad y celos, teniendo en cuenta que convivían 24/7.

Posteriormente, la pareja de famosos asistió a terapia, lo que les ayudó a superar ese momento, luego habló de lo mucho que le gustaba tomar, pero que se estaba excediendo hasta el punto de tener lagunas hasta que Tatán le puso un alto a Maleja. “Sebas me dijo, no puedo más, si no querés hacer nada, fresca, decímelo, pero yo me voy... Cuando él me dijo hasta aquí llegó, fue horrible, dolorosísimo como el sentir que tu relación sale de tus manos y que de verdad puedes perder lo más importante de tu vida, se fractura el alma.” Expresó Restrepo.