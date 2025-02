Yeferson Cossio se olvidó del todo de Jenn Muriel y le pidió matrimonio a su actual novia

Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido y empresario colombiano, ha sido tema de conversación en redes sociales no solo por sus excentricidades y estilo de vida, sino también por su relación amorosa. Su novia, con quien ha compartido momentos especiales en sus plataformas digitales, ha demostrado ser un pilar fundamental en su vida y ahora decidió pedirle matrimonio.

En sus redes sociales, en las que ya acumula más de 11 millones de seguidores, compartió una serie de fotografías de la pedida de mano, afirmando que la influencer lo había complacido con el “sí”. Jenn respondió a esta especial propuesta con un extenso mensaje, “Estoy tan feliz de que la vida me permita vivir esto con la persona que amo, con la persona que me da paz, con la persona que quiero ver siempre al despertarme, con la persona que elegiría una y mil veces, con la persona que me ha hecho sentir que mi vida es perfecta, y que cada momento es mágico. Hoy, al dar este paso, no solo decido unir mi vida a la tuya, sino que entrego mi alma y mi corazón con la certeza de que en ti he encontrado mi hogar, mi paz, mi lugar seguro y mi mayor felicidad“.

El influencer le pidió su mano a Catalina con una película en cine, recopilando los momentos más especiales de su vida. Catalina terminó de responder en sus redes sociales: “Te amo tanto mi amor, y amo lo que hemos construido, amo nuestra relación, amo el respeto que nos tenemos, simplemente eres mi sueño hecho realidad y haces que cada día quiera ser mejor”.