Margarita Rosa de Francisco es una actriz, presentadora y escritora, quien cuenta con un amplio camino recorrido en diferentes medios de comunicación y siendo principalmente recordada por su aparición en ‘Café con aroma de mujer’, ‘El Desafío’ de Caracol Televisión, y por supuesto, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, producción de la que hizo parte también Amparo Grisales y ahora luego de algún tiempo de unas inesperadas declaraciones de la mujer, Margarita Rosa no se dejó de Amparo Grisales y le respondió por hablar de su activismo y política.

Si bien, desde hace un tiempo, Margarita ha estado alejada de Colombia, radicándose en Miami en compañía de su pareja, lo cierto es que sigue al tanto de cada una de las situaciones que se viven en el país y ahora causó sorpresa con las palabras para Amparo Grisales.

En medio de una entrevista, a Amparo le preguntaron sobre Margarita Rosa y aunque se desconoce la fecha en la que dio estas declaraciones, respondió: “Me parece muy raro que sea tan activista. No sé en qué momento se volvió tan política y tan entendedora de la política. No me gusta verla dando unas declaraciones tan desatinadas y no lo contestó por las redes, pero a veces como que un poco se desubica y fue lo que ella eligió, cada cual elige sus ideales políticos, religiosos, sexuales y yo le respeto eso. La verdad no la reconozco (…) Pero cuando me la encuentro, pues la abrazo con mucho cariño, en eso si no me meto ni a opinar”.

Ahora, este 6 de diciembre, luego de que el video fuese publicado por una usuaria de ‘X’, Margarita Rosa de Francisco terminó respondiéndole a la ‘Diva’ de Colombia: “Amparo es maravillosa” y en cuestión de minutos sus seguidores se encargaron de sacar a flote con qué declaraciones estaban de acuerdo con Amparo Grisales y la manera, por supuesto, en la que se lo tomó la actriz a pesar de que puso en duda su rol como activista.

