Luisa Fernanda W confesó el nombre del famoso futbolista con quien no saldría ni a la esquina

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia, continúa siendo noticia gracias a su éxito en redes sociales y su relación con el cantante Pipe Bueno, con quien está comprometida y tiene dos hijos. Recientemente, la influencer compartió detalles sobre su vida personal y profesional en el programa ‘Lo sé Todo’ y en una entrevista exclusiva con RCN Radio.

Durante una dinámica de preguntas rápidas en ‘Lo sé Todo’, Luisa reveló interesantes datos de su carrera. Al hablar sobre su trabajo como creadora de contenido, mencionó que lo máximo que ha ganado por una historia de Instagram supera los cinco millones de pesos. Sobre los influencers más influyentes del país, señaló a los comediantes, aunque evitó dar nombres de algunos.

En cuanto a su relación con Pipe Bueno, Luisa aseguró que no cambiaría una noche con él por estar con otro famoso: “Con el mío es suficiente”. Además, expresó que no saldría con alguien como Gerard Piqué, la expareja de Shakira, ni siquiera a cenar, y confesó que nunca ha escrito a otros famosos para proponer colaboraciones porque no se siente cómoda con ese tipo de iniciativas. Por último, mencionó que uno de sus mayores retos personales es aprender a decir que no, algo que le resulta difícil.

Sobre su boda, Luisa reveló emocionantes detalles en su conversación con RCN Radio. La influencer confirmó que la ceremonia no se llevará a cabo en Colombia, sino en un destino paradisíaco que Pipe y ella consideran especial. Aunque inicialmente deseaban una boda íntima, ahora planean un evento que se asemeje a un festival musical, con la playa como escenario principal.

En sus redes sociales, Luisa ha dejado entrever su emoción por el vestido de novia. En un reciente video de TikTok, utilizó emojis para describir el diseño: un modelo strapless, ajustado en el torso, con una falda estilo princesa.