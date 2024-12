Paola y Vicky se enfrentan por quién es la favorita de Jorge Rausch en ‘MasterChef Celebrity’

El capítulo 121 de ‘MasterChef Celebrity’ llegó con lo que fue el segundo duelo en el que los participantes del top 6 del reality de RCN se enfrentaron en parejas para buscar avanzar en la tabla de puntos para definir quién se salvará de ir a reto de eliminación.

PUBLICIDAD

Lea también: Jacko y Dominica podrían regresar a ‘MasterChef Celebrity’ según Claudia Bahamón

Luego del primer duelo en el que Martina y Juan Pablo Llano consiguieron 3 puntos cada uno, Caterine Ibarguen y Vicky Berrío 1 punto cada una por empate, mientras que Carolina Cuervo y Paola Rey cero puntos al perder, se cambiaron los contrincantes.

El reto sería con huevos para un plato de sal con despensa abierta y 60 minutos que contó con el regreso del chef Jorge Rausch luego de varios días de ausencia y es así como para a Martina le tocó contra Caterine Ibargüen, a Juan Pablo Llano contra Carolina Cuervo y finalmente a Paola Rey contra Vicky Berrío.

Precisamente estas últimas fueron visitadas por el chef Jorge Rausch y tal como era de esperarse la comediante dejó en libertad su excéntrica personalidad, pues le indicó lo que tenia en mente para hacer, pero lo hizo con recelo para que Paola no escuchara.

“¿Con esto le ganamos a Paola?”, le cuestionó el chef a lo que la comediante respondió “Yo espero que sí, ella hace muchas cosas”. Sin embargo, le pidió a Jorge Rausch contarle lo que preparaba la actriz.

Acto seguido Rausch pasó por la estación de Paola Rey a darle las indicaciones sobre su plato y en medio del momento se desencadenó un divertido enfrentamiento entre ambas.

PUBLICIDAD

“Eso no se vale Vicky ¿cuál es el negocio con Rausch ahí?”, exclamó Paola Rey, pero cuando el chef abandonó la estación ambas siguieron con la discusión pues Vicky le preguntó si Rausch le dijo sobre si le podía ganar o no, a lo que la actriz respondió que no y agregó una frase que puso a las dos en la divertida disputa.

“No me quiso dar pistas, lo que pasa es que como tú eres la favorita de Rausch”, dijo Paola Rey a lo que Vicky insistió “No, tú eres la favorita de Rausch. Mentiras, yo ya no soy la favorita de él ¿entonces quién será?”.