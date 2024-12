“Mala persona”: critican a Andrea Valdiri por colaboración con Westcol

La influencer barranquillera se tomó unas fotos muy sugestivas con Westcol- famoso por provocar amenazas a periodistas y también por, recientemente, ser la causa de que se haya generado un grupo paramilitar que actúa en su nombre- y la gente no le perdona que siendo “amiga” de Aída Victoria, su ex, haya hecho eso.

PUBLICIDAD

De hecho, en todas las redes se han generado bastantes críticas por estas imágenes de expectativa, donde aparecen ambos sugestivamente.

“La Valdiri es la verdadera “es que él a mí no me hizo nada” además, sacar la excusa de “es que a mí nadie me va a pagar las facturas” deja claro que para ella siempre estará primero la plata que los valores y la lealtad. Mala amiga, mala mujer… mala persona”, " " Ya La Valdiri salió aclarando la colaboración con Westcol pero vea, si mi amiga tiene un ex y el tipo no la respeta yo a ese tipo lo mantengo a metros mio por lealtad y respeto a mi amiga”, son algunos de los comentarios.

Tanto Aída Victoria como La Jesuu, por ejemplo, ya dejaron de seguirla, lo que revela que sea lo que sea que haya dicho Valdiri es inexcusable en redes sociales para la primera. Sobre todo, cuando ambas por ser de Barranquilla dijeron que tenían una relación de años.

Esto, por Aída tener su cambio de prótesis y Valdiri con un accidente en el pie, donde se acompañaron. Pero todo eso acabó.

La explicaciones de Andrea Valdiri ante su colaboración

Justo llega luego de que Aída Victoria “trapea el piso” con el influencer.

Ante esto, ella salió al paso:

PUBLICIDAD

“Siento que si hubo una amistad real, esas dos personas se merecen respeto. Dos personas que fueron mis amigas. ¿Por qué aquí en Colombia se empeñan en crear un bololo donde no lo hay? Esto es netamente laboral. Hace cinco meses tengo un proyecto con Westcol y siento que se ha formado un chisme que no hay”, expresó.

Aún así, no le creen. Dicen que ella también “traicionó” a Lina Tejeiro al supuestamente estar con Andy Rivera. Y que también eran amigas.