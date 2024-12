Miguel Varoni dedicó conmovedoras palabras de despedida a Sandra Reyes; “no sabe la falta que me va a hacer”

Miguel Varoni dedicó conmovedoras palabras de despedida a Sandra Reyes; “no sabe la falta que me va a ser” (Redes sociales Miguel Varoni)

La muerte de Sandra Reyes, ocurrida el 1 de diciembre de 2024, ha dejado un profundo vacío en la televisión colombiana. La actriz, conocida por su talento y calidez humana, falleció a los 49 años a causa de un cáncer de seno, una enfermedad con la que luchó en los últimos meses de su vida. Su partida ha sido un golpe doloroso para la industria del entretenimiento en Colombia, que ha perdido a una de sus figuras más entrañables.

Sandra Reyes nació en Bogotá el 15 de mayo de 1975. Desde joven, mostró una pasión por la actuación, lo que la llevó a incursionar en el mundo de la televisión en 1994, cuando debutó en la serie Clase aparte interpretando a María José. Aunque este fue su primer paso en la pantalla chica, fue su interpretación de Adriana Guerrero en La mujer del presidente (1997) la que le otorgó su primer gran reconocimiento. Este personaje le permitió destacarse como una actriz de gran versatilidad, capaz de interpretar papeles dramáticos con una profunda carga emocional.

A lo largo de su carrera, Sandra Reyes construyó una carrera sólida en el ámbito televisivo, participando en varias producciones exitosas. En 2001, fue la protagonista de la exitosa telenovela Pedro el escamoso, donde interpretó a Paula Dávila, un papel que consolidó su fama y la convirtió en un rostro familiar para los televidentes colombianos. Además, su participación en la serie El Cartel de los sapos (2008) como Amparo Cadena destacó por su capacidad para encarnar personajes complejos y llenos de matices.

Miguel Varoni se despide de Sandra Reyes: “Siempre en mi corazón”

Justamente el famoso actor que interpretó a Pedro el Escamoso, Miguel Varoni, y amigo cercano de la actriz, no pudo pasar por alto la lamentable muerte de su compañera de grabaciones, pues cabe recordar que Sandra Reyes fue la coprotagonista de la exitosa producción en la que ambos personajes entablaron un romance.

Ante la sorpresiva despedida de la artista, Varoni uso sus redes sociales para darle un último mensaje a su colega en el que se podía intuir el gran cariño que había entre ellos: “Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…” escribió el actor bajo una foto en la que aparece junto a Sandra Reyes.