Jorge Duque le da una lección a la moda latinoamericana con su primera colección de talla grande

El cuerpo gordo en la industria de la moda global se ha visto con mucho tokenismo, condescendencia e hipocresía: hay que ver el porcentaje de modelos plus size en plataformas como las Semanas de la Moda en las grandes capitales y si al menos hay dos (las de siempre, Ashley Graham o Paloma Elsesser) solo hacen piezas para ellas en ese desfile.

PUBLICIDAD

Aún peor: muchas marcas, en todos los rubros, tienen piezas mucho menos interesantes para las tallas grandes.

Pensando en todo eso - y gracias a la incansable labor de Laura Agudelo, La pesada de moda- Jorge Duque quería lanzar un desafío y un statement creativo hacia esa mediocridad y prejuicio imperante: en medio del evento ‘Gorda’, la feria de tallas grandes más grande de Latinoamérica, sacó una colección cápsula con seis looks que mostraron su maestría con las estructuras, la exploración con los materiales a través de corsés y partes superiores, o en envolvencias con tules.

Piezas hechas para cada cuerpo, para potenciarlo desde el trabajo personalizado. Así, dice el mismo, no hace historia: muestra que se puede diseñar para cualquier cuerpo.

Pero también invita a sus colegas del diseño de autor a hacer lo que muy pocos, como Christian Siriano, por ejemplo, hacen: atreverse. Y también a entender las formas.

Nueva Mujer Colombia habló con el creador luego de su desfile.

Dices que esto no debería ser noticia y que no cambia la historia, porque son cuerpos. Pero sí hay un desafío en cuanto a la escuela occidental, que solamente propone patronaje básico. ¿Estoy en lo correcto?

Lo es. Es un desafío técnico. Mira, desde lo técnico: cuando tu estás escalando, por ejemplo, una escala clásica, y te vas subiendo de talla, en ese universo llegas al 16, y cuando saltas al 18, ya las proporciones cambian. También la altura del brazo cambia. Entonces, toca analizar técnicamente, y creo que eso es lo que hay: hay un ejercicio de pereza en la industria por no investigar, explorar la técnica de armado en tallas grandes y muy grandes. Hay una orfandad en esa investigación.

PUBLICIDAD

Claro. Porque el cuerpo no se comprende, y a la gente no le gusta comprenderlo. Y menos entender que ningún cuerpo grande es igual a otro.

No le gusta y le da pereza. Y pasa en todas las escalas: cuando es muy grande hace una carpa, ya. Y ningún cuerpo es igual, en cualquier talla.

Entonces, ¿cómo diferenciar esos volúmenes?

Para mí fue un descubrimiento: para mí fue un acto curativo, porque implicó tomar medidas, muchas de cada una, para hacer desarrollos específicos. ¿Dónde queda el peso? ¿Dónde queda la altura del bulto? ¿Dónde queda la sisa? ¿De qué profundidad la sisa? No sé, todo no se puede desarrollar en un mismo molde.

En ese sentido, ¿cómo encontrar el material adecuado para cada construcción y para cada persona? ¿Es un vehículo para mostrar tu sello de marca en cuanto al trabajo personalizado?

Yo siento que el material es secundario siempre. Los materiales sí se comunican con uno y le dicen lo que quieren ser, o sea, que son capaces de hacer. Pero la exploración de la materialidad es una cosa donde básicamente tienes que entender la forma. Eso, independientemente de qué material sea, o sea, o de qué tamaño vaya a ser la pieza.

Entonces, si yo decido trabajar con concreto, pues hacemos que ese concreto sea el habitáculo de esa forma. Por otro lado, sería muy insulso si yo no mostrara el ADN, los core de marca. ¿Cómo renuncio a eso? ¿Hago camisetas? No puedo. Es importante el cómo trasladar todo nuestro universo exploratorio en forma, en diseño y en materiales y traerlo a las tallas grandes.Y que funcione, además.

¿Cómo fue el desafío de producción para armar las estructuras con cada cuerpo?

Chicharronudo. Muy brava la armada, pero tenemos un equipo muy capaz que justamente a través de ser muy cuidadosos, ser muy respetuosos con los cuerpos, lo íbamos a lograr. No es difícil, o por lo menos para mí como marca no me pareció tan complejo.

Ya habíamos visto tus piezas el año pasado en dos colecciones. ¿Por qué el uso del negro en esta colección y cómo encaja en el uso de materiales ?

Tengo una cápsula de seis looks, es importante eliminar todo tipo de información extra. No me daba para meter la paleta cromática. Y el proceso fue igual que cualquier colección. Se hacen importaciones, se hacen las cuentas de costo de material, de gasto, en cantidades de materiales y se trae todo. Tenemos materiales hechos en Italia, hay mexicanos, hay italianos, hay chinos, hay de todo.

Aparte de esta declaración sobre invitar a explorar creativamente más el cuerpo gordo, ¿también vamos a tener de ahora en adelante piezas abiertas para el público y editoriales para este tipo de público?

Espero que sí.Pero mira que una golondrina no hace verano. Es importante que la moda editorial se una, la editorial visual abra su universo también. Que las tiendas abran su universo. Pero es que tú vas a una tienda y dicen: " no, es que hacemos tallas grandes”. Uno pregunta: ¿a qué talla? Doce. ¡Doce! No has visto algo grande en tu vida, en serio. Uno quiere ver talla 5 XL en rack. Entonces mira que no soy solo yo: somos todos de una industria para poder que esto funcione. De lo contrario, seguiremos en lo mismo.

¿Por qué hay tanto temor al cuerpo gordo, al cuerpo con volumen? ¿Cómo te quitaste tú ese temor?

Sociedad de consumo. Estereotipación de los cuerpos y de la belleza. La falsa salud, la falsa venta del concepto saludable. Son muchas cosas y todas son culturales. Yo me quité eso de encima porque yo estoy rodeado de gente gorda y yo no soy flaco. Entonces, yo también soy un cuerpo diferente. Yo no entiendo cómo colegas míos con cuerpos diferentes son gordofóbicos.

¿Qué te deja este ejercicio?

Es un trabajo sensible, muy sensible. Con las modelos tuve conversaciones muy íntimas, muy personales, que dejan en uno una huella. Eso es lo que realmente lo transforma en mí. Si eso va a tener implicaciones en mí como marca, en mí como diseñador o en mis colecciones, no tengo ni idea. Pero a mí no me importa coser en cualquier talla.