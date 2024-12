Alina Lozano quedó totalmente desconsolada con la muerte de Sandra Reyes; así la despidió

En la tarde de este domingo primero de diciembre se dio a conocer la lamentablemente de la actriz Sandra Reyes, mujer que partió de este mundo terrenal a causa de un cáncer de seno que la acomplejaba desde ya hace varios meses. Dentro de sus papeles más recordados en la pantalla chica resalta el de la ‘Doctora Paula’ en ‘Pedro el escamoso’; justamente una de sus compañeras en esta producción, Alina Lozano, le regaló unas emotivas palabras.

Con solo 49 calendarios, esta talentosa bogotana logró llegar a los hogares colombianos noche a noche, al ser parte de reconocidas producciones como: ‘La saga, negocio de familia’, ‘El cartel de los sapos’, ‘Nadie es eterno en el mundo’, ‘Paraíso travel’; y una de las novelas con la que muchos jóvenes se la llevaran en la memoria, ‘Rigo’, formato en el que interpretó a la madre del ‘Toro de Urrao, Aracely Urán.

Rigo Robinson Díaz, Juan Urrego y Sandra Reyes forman parte del elenco de Rigo. / Foto: Instagram @juanpurrego

Esta partida golpeó de manera fuerte a muchos de sus seguidores, una de las más afectadas fue Lozano, mujer con la que compartió la gloria y el reconocimiento por haber sido parte de la historia del ‘Mompirri’:

“Se fue una de las más grandes mujeres. Como artista, como persona. Mi ‘Sandrita’ me cogiste mal parqueada con esta noticia porque estoy realmente mal parqueada y pare mi carro. Te estás disfrutando este viaje, yo sé, como te disfrutaste la vida. Nos vimos hace siete meses y hoy resultó ser tu despedida; nos encontramos inesperadamente y disfrutamos esa tarde. Hoy les digo amigos que me pegó duro, duro, porque la muerte me sigue sorprendiendo. La muerte está al ‘ladito’, ‘Sandrita’, te quiero”, expresó conmovida Lozano en una de sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 651.000 seguidores.