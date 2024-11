Muricio Gómez conocido como ‘La Liendra’, se ha convertido en los creadores de contenido que se ha posicionado en el país como uno de los más populares, llegando a acumular millones de seguidores en redes sociales. Una de las cosas que ha resaltado en su vida ha sido su relación con la también creadora de contenido Dani Duke, con quien lleva un poco más de tres años.

PUBLICIDAD

Pero dicha relación llegó a ser bastante polémica en las últimas horas, ya que en el video de celebración del cumpleaños de Dani, ‘La Liendra’ es acusado de haberla drogado.

‘La Liendra’ está siendo acusado por drogar a su novia Dani Duke el día de su cumpleaños

El momento clave por el que los internautas están señalando al creador de contenido, es porque se le ve diluyendo una pastilla para dormir en su copa de vino, esto, para que Daniela cayera en un sueño profundo y poderle dar una sorpresa por su cumpleaños en su casa y que Daniela pudiera ver horas después su habitación y casa llena de rosas.

Lejos de lo romántico del asunto, muchos internautas, en especial mujeres, se llenaron de indignación por la falta de consentimiento comentando “No es por ser aguafiestas pero lo que haces al principio dañó todo el video”, “Que fuerte como la duermes sin su consentimiento? Todo mal”, “Mostrar lo de la droga estuvo pesado , por aquí hay niños”, “Y nadie ve como un red flag que la drogó? Amiga sal de ahi @daniduke ahi no es, porque si te drogó una vez y te grabó, qué te espera al casarte”, “O sea que tengo que romantizar que me me droguen sin mi consentimiento para que me llenen el cuarto de flores ?