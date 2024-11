Presentador de Noticias RCN puso fin a rumores sobre su orientación sexual

El canal RCN tiene uno de los informativos más vistos en Colombia, dando la pelea en el rating con Noticias Caracol , formato que recientemente incorporó a nuevas figuras en procura de tener “una conversación” con la audiencia, como lo manifestó su director, José Manuel Acevedo en el anuncio oficial. Justamente una de estas nuevas figuras había sido interrogado sobre su orientación sexual, algo a lo que contestó categóricamente, dejando atrás varios rumores.

‘Nuestra Tele’ se fue con toda para subirse al escaño más alto de la sintonía con los nuevos presentadores que tendrá para su emisión de las 7:00 p.m, dejando en la sección de ‘hard’ a Mónica Jaramillo; en deportes a la medallista olímpica Caterine Ibargüen; y en entretenimiento a Dominica Duque y Sebastián González, quienes en los últimos meses hicieron parte de dos de los realities más exitosos del medio, ‘La Casa de los Famosos’ y ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Sebastián González y Dominica Duque de 'Noticias RCN' Foto: Captura instagram @entretenimientorcn

Precisamente ‘Sebas’ es el protagonista de este artículo, luego de que se volvieran a viralizar varias entrevistas que le hicieron al salir del programa del que fue finalista y que ganó Karen Sevillano, intervenciones en las que varios de los entrevistadores lo cuestionaron sobre su orientación sexual, dentro de ellos el creador de contenido ‘Carlos Claro’, quien hizo las siguientes preguntas: “¿Te gustan las personas mayores o menores?”, “¿Qué te enamora de una persona?”, “¿Eres bisexual?”.

“Me gustan las personas, si es mayor y me gusta, pues me va a gustar, y si es menor también. Yo creo que he salido con todo. (...) A mí me gusta mucho la gente que tiene sentimientos bonitos, que es sensible, que es noble. (...) Si son mujeres me gusta que sean delgadas, me gusta que sean estilizadas, no me gusta que sean tan voluptuosas. (...) De los hombres me han gustado más los temas de personalidad, físicamente no sé qué me gusta o no, pero si hay como química a nivel personal, eso es lo que me parece bacano y eso se construye con el tiempo”, fueron las respuestas de González.