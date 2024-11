Critican a madre de Juan Felipe Rincón por defenderlo a pesar de su relación con menores de edad

El joven Juan Felipe Rincón, de 21 años e hijo del inspector de la Policía Nacional, William Rincón, fue asesinado en un cruce de disparos en el barrio Quiroga luego de dejar a su novia en su casa. También se descubrió que tenía chats con dos menores de edad, una de ellas, de ocho años. Su madre salió en su defensa en redes sociales y en los medios de comunicación.

“No tenía conocimiento de lo que hacía Juan Felipe, él era una persona educada, responsable, le gustaba trabajar y ganarse las cosas”, le contó a La W en entrevista. También hizo un video.

“Necesito que Colombia se ponga una mano en el corazón y me dé un mensaje de aliento. Su padre y yo pasamos por una situación muy dolorosa y esto no tiene alivio. Sea cual sea la situación, van a saber muy pronto. Dejemos las autoridades que se encarguen. No nos expriman más la vida”, habló entre lágrimas.

Pide que en vez de comentarios “destructivos” los ayuden con mensajes de aliento. Y afirma tener dolor de madre, rabia y tristeza. Afirma tampoco tenerle rencor a la otra familia.

“No juzguemos ni por mi lado ni por el de ellos. Quienes nos conocen nos van a defender y los van a atacar a ellos y no quiero que siga pasando”, rogó. “No sigan exprimiendo esa herida”.

Lágrimas de la madre de Juan Felipe Rincón no conmueven en redes sociales

El video, lejos de generar solidaridad, ha generado más bien críticas. Cuestionan sus declaraciones en medios de comunicación, donde da la culpa a los padres de las niñas.

“Hhhhmmm camandulera, DÓNDE ESTABAN USTEDES, COMO PADRES, PARA DECIRLE A SU HIJO QUE ESTAR CON MENORES DE EDAD NO ESTABA BIEN??? DOOONNDDEEE???” “Qué desagradable es ver que la mamá de Juan Felipe Rincon está tratando de defender lo indefendible, para toda madre el hijo será un angelito, mamá es mamá y punto , pero señora deje de dar bombos en medios tratando de lavarle la cara a alguien que ya esta muerto”, son algunos de los comentarios.

Por ahora, la mujer sostiene que a su hijo le tendieron una trampa con el fin de hacerle daño.