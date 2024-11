Juanse Quintero lamentó la muerte de su amigo de infancia luego de que este se quitara la vida

Juanse Quintero ha sido uno de los presentadores juveniles que marcó a una generación de adolescentes en Colombia luego de presentar por varios años ‘Play Zone’ del Canal Caracol. Dentro de su rol como actor, llegó a ser parte de producciones como ‘Tu Voz Estéreo’, ' Juego Limpio, ‘Padres e hijos’, y ‘La mujer en el Espejo’. Lastimosamente, en las últimas horas el actor tuvo que decirle adiós terrenalmente a uno de sus amigos, dejando un contundente mensaje en sus redes sociales.

Amigo de Juanse Quintero se quita la vida y hace una reflexión sobre la salud mental

En un emotivo video, el presentador hizo una recopilación de los momentos vividos junto a su amigo y lamentando su inesperada partida: “Acabo de perder a mi mejor amigo de infancia. Tomó una decisión equivocada. Escribimos una canción juntos. Todo fue un sueño y no sé por qué no pediste ayuda. por qué no le dijiste nada a tu espos, por qué no me escribiste a mí, o por qué tenías que cargar ese dolor absolutamente solo”. mencionó en el video.

Pero también hizo un llamado al cuidado de la salud mental “Este video es para tí que tal vez lo estés necesitando. El suicidio no soluciona nada, lo que hace es multiplicar el dolor y repartilo en los que nos quedamos aquí sintiendo tu vacío. NO tienes por qué cargar esto solo. Cuando solo necesites vacío, solo pide ayuda”.

Asímismo, mencionó en la descripción del video” Hermano sentí que con esa libélula. Te manifestaste y me hiciste saber que estás presente y que debías volar.Te valoro como el diamante que eres - porque entre todos los amigos del colegio, fuiste el que se quedó por quien soy verdaderamente, no por conexiones ni por lo que tenía. Eres ese tesoro invaluable de la niñez que siempre llevaré conmigo, el único amigo de aquellos días que conservé hasta el final. La música nos unió, hermanito, y esas canciones que escribimos juntos serán por siempre nuestro himno eterno. Sé que nos volveremos a encontrar en otra vida, mi Jonkas. Te amo, hermano. Gracias por cada momento que compartiste conmigo en esta vida. Que tu viaje sea hermoso - buen viento y buena mar en tu siguiente aventura. Fuiste y serás siempre ese ser de luz que quiso hacer brillar más al mundo, y eso... eso es algo extraordinariamente hermoso. Gracias por cada conexión que creaste en esta vida y por todo nuestro tiempo juntos, amigo. Con amor eterno, JuanSe”.