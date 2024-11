Televidentes de RCN salieron en defensa de Dominica por actitudes “hipócritas” de sus compañeras en MasterChef

La sexta entrega de MasterChef Celebrity Colombia está ‘candela’ y en procura de la competencia sus participantes están sacando las garras para mantenerse frente a los fogones, algo que no ha sido bien visto por muchos televidentes de RCN quienes mostraron su indignación por la reacción de algunos participantes al ver que Dominica Duque se convirtió en la primera cocinera en entrar al ‘Top 7′.

El episodio 114 del reality culinario se convirtió en uno de los más álgidos de esta temporada, luego de que Zubiría, Rausch y Adria decidieran enviar al balcón a Dominica, luego de que sus paladares fueran invadidos por los sabores de su plato al que llamó “La sacudida”, que tenía como base una crema de pipián.

Una vez se conoció la decisión de los calificadores, las caras y los gestos de descontento no se hicieron esperar, especialmente los realizados por Martina La Peligrosa, Vicky Berrío y Paola Cuervo, esta última una de las más indignadas por el paso de Duque a la siguiente etapa del programa, a quién le mandó el siguiente ‘sablazo’: “Que uno diga ¡Juepucha! es la gran cocinera ¡No lo es! Entonces uno dice bueno, pues hay un poquito de injusticia porque abajo hay un montón de gente que sí tiene un talento innato de la cocina”.

Esta situación no fue para nada desapercibida por la audiencia, mismos que salieron en manada a la red ‘X’, para salir en defensa de la nueva presentadora de entretenimiento de Noticias RCN, hasta el punto que muchos no rebajaron de “envidiosas” a las implicadas.

“La cara de envidia y malestar de Vicky cuando ganó Dominica me confirma que nunca me ha caído bien, la gente que se las quiere dar graciosa todo el tiempo, es hipócrita y falsa”, “Se salvó Dominica y me encanta en la cara de todos esos envidiosos menos Paola, Paola se tiene que ganar eso”, “Yo te amo Vicky, pero esa actitud odiosa hacia Dominica no”, “Entonces cuando a Dominica le va bien, todos critican y voltean el ojo”, y “Una vez más Dominica callándole la jeta a todas esas brujas”, fueron algunas de las reacciones.