Jerry Rivera arremete contra Shakira y de “infeliz” no lo bajan

Jerry Rivera estuvo de invitado en el programa del locutor, actor y comediante puertorriqueño Jorge Pabón Ocasio, y este no dudó en preguntarle sobre la polémica que protagonizó años atrás cuando Shakira lanzó su indiscutible éxito mundial ‘Hips Don’t Lie’.

“¿Cuándo tú escuchaste la canción de Shakira con Wyclef y en aquel momento que escuchaste el intro de tu canción ahí cómo fue que esa información te llega a tus oídos y cómo fue ese proceso?”, le preguntó Molusco.

El locutor precisó que en ese entonces estaba en la radio y de inmediato identificaron el intro de la canción de Jerry Rivera como la de ‘Amores Como El Nuestro’ por lo que inició un debate sobre si la colombiana tenía los permisos, pero más adelante conoció la demanda. En su respuesta reiteró que es el intro y seguidamente habló del éxito del tema de Shakira, pero con ello agregó unas palabras que no gustaron del todo a los seguidores de la colombiana.

“Bueno, independientemente de lo que haya pasado, si pasó algo, si no pasó algo, si hubo un problema o si no hubo un problema la realidad del caso podemos ver muchos puntos. La realidad del caso es que el que Wyclef y Shakira hayan grabado esa introducción y la hayan usado para el tema de más streaming en la historia de ambos, porque ella no ha hecho un tema de más streaming que ese, no recurrente porque esa canción no se escucha en ningún lado ya, eso desapareció ¿cuándo fue la última vez que tú la escuchaste?”, le respondió Jerry Rivera.

Tal y como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones y divididas, sobre quienes apoyaron las palabras de Jerry Rivera, pero también de quienes salieron en defensa de Shakira.

“Jerry humildad, yo sé que te encojon@, pero esa canción la conocen en todo el mundo y la escuchan todos los días, la tuya fue entre latinos, la de Shakira fue global. Las dos se siguen escuchando. Bendiciones”, “‘Hips Don’t Lie’ tiene más streaming que toda la discografía de Jerry Rivera 😂. La obra no fue exito por la intro, es un exito porque es pegajosa en toda su estructura, coros, trancisiones, en el rap y en sus melodías” y “Ese IN feliz hablando despectivamente de Shakira. No hay ni punto de comparación SHAKIRA toca en un Super Bowl y tú en pueblos que no están ni en el mapa de Centro América”, son algunas de las reacciones que destacan.

¿De quién es Hips Don´t Lie?

En efecto la canción contiene el intro inicial de la canción de Jerry Rivera ‘Amores Como El Nuestro’ de 1992, pero es obra del compositor y productor panameño Omar Alfanno.

Sin embargo, ‘Hips Don’t Lie’ es una versión de la canción ‘Dance Like This’ que realizó Wyclef Jean en el año 2004 para la banda sonora de ‘Dirty Dancing: Havana Nights’. La versión de Shakira, quien le da los créditos a Omar Alfanno, está modificada en coros y algunas estrofas por la colombiana.