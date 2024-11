Epa Colombia estuvo de fiesta con Valentino y le terminó pidiendo a la Valdiri que le pegue

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más reconocidas en redes sociales y hasta intentos de cantante ha tenido. Su vida privada es muy atractiva para sus seguidores, por los videos que comparte en donde se destaca sus lujos, su espontaneidad costeña, sus bromas, bailes y a sus hijas. Hace unos días, la bailarina a través de Instagram le respondió a unas declaraciones del influencer o creador de contenido y exaspirante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, Valentino Lázaro luego que este la atacara en una entrevista; pero terminó amenazándolo. Ahora Epa Colombia, coincidió en una fiesta con Valentino y hablaron de la polémica.

A través de un video que publicó la empresaria de las Keratinas, se observa que juntos están en una fiesta y es allí en donde Epa le pide hacer una entrevista para hablar del escándalo del momento de la farándula colombiana.

Epa Colombia le terminó pidiendo a la Valdiri que le pegue a Valentino

“Voy a hacer una entrevista aquí con Valentino. ¿Valentino qué piensa que la Valdiri te va a mandar a pegar una muñequera”, le preguntó Epa Colombia a Valentino.

El influenciador paisa de una le respondió: “Pues que me la pegue. Siento que mucho bla, bla, bla. Parece Isabella y Beele, papi, puro bla, bla, bla. Yo a ti te digo las verdades, lo que es, y sí me mandaste a cerrar la cuenta. Ahora, no puedo hablar porque me pega. Bájate de tu ego, que ya estás vieja, oxidada, quemada, ya no la das”.

En las últimas palabras Epa lo interrumpe y le dice: “no amiga, por quemarme la cuenta mía, va y se ataca. Amiga Valdiri, pegále, pegále, a esta maldita jeje”.