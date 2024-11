Yina Calderón reveló su favorita a ‘La Casa de los Famosos Colombia’: “Yo quiero escándalo”

Por más que hubo rumores sobre la participación de Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ todavía sigue sin confirmarse, sin embargo, hace poco por medio de sus redes sociales ha invitado a sus seguidores a votar por una aspirante a la segunda temporada en particular.

Y es que precisó que, pese a que conoce a Nanis Ochoa y a Elizabeth Loaiza, dos de las que conforman el tercer grupo de aspirantes, se inclina más por Yaya Muñoz y más porque tiene diferencias con Melissa Gate, quien ya está confirmada.

“Yo digo que el perfil perfecto para ingresar a esa casa es el de Yaya. El de Yaya Muñoz. Nenes, porque es como odiosa, pero como buena gente, le cae remal a cabeza de fosforo, eso podría haber unos agarrones y los que show. Y nosotros lo que necesitamos ver o lo que necesito yo ver desde afuera es show. A mí no me van a llevar a Santa María Purísima, no, yo quiero escándalo, y yo creo que Yaya es la propia, entonces le voy a dar mi voto a Yaya, la verdad”, dijo Yina Calderón.

Finalizó diciendo que ella se considera la mamá del escándalo, y que confíen en su palabra sobre que Yaya Muñoz daría mucho de qué hablar dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

¿Quién es Yaya Muñoz de ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Su nombre es Dahian Lorena Muñoz, pero le dicen Yaya, y es una periodista, así como presentadora que tiene 31 años, además de estar soltera, que es uno de los rostros que forman parte del tercer grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Esta no es la primera vez que la periodista llega a un reality, pues en su video de presentación reiteró que ya estuvo en otro como lo es Guerreros y donde tuvo encontronazos con la polémica Melissa Gate.

“Soy divertidísima, pero a veces me toca controlarme, porque yo soy de las que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Cuando algo me molesta, creo que no pienso. No soy de las que respiro y voy a pensar qué voy a hacer, no. ¡La cabeza se me calienta! No soporto a Melissa Gate, yo ya estuvo con ella en un reality con ella y ay Dios mío es complicadísima. Las personas así no las soporto. Por favor que le pongan una almohada y la callen”, dijo Yaya Muñoz.

Indicó que se dejaría tentar de peleas, y considera que puede que todavía se provocadora, pero que no quisiera despertar nuevamente ese tema, porque ya no es así y precisó que el que está quieto, se deja quieto.

“Yo quiero entrar a La Casa de los Famosos porque siento que a esta casa le hace falta una Yaya. Soy chistosa, honesta, frentera, vamos a pasarla bueno como si nos fuéramos a morir mañana. Sin morronguerías no soporto eso. La que tira la piedra y esconde la mano. Lo único es que no haría en ‘tinguis tinguis’ porque mi papá está viéndome”, agregó Yaya Muñoz.

Finalizó diciendo que es una mujer renovada y que no llega a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ a enseñar valores, sino a hacer lo que es y punto, por lol que invitó a votar por ella.