“Son bandidas hoy en día”: Simón, hijo de Diego Trujillo, por cantidad de mujeres con las que ha estado

En el reconocido programa de Desnúdate con Eva estuvo el actor Diego Trujillo y su hijo Simón. En uno de los segmentos en los que Eva Rey le pregunta a sus invitados por su situación sexual, llegó el momento de hacerles cerrar los ojos a ambos para que ante una misma pregunta, respondieran señalando el que tenía más sobre algo. Ante la pregunta de con cuántas mujeres han estado, la respuesta de Simón sorprendió al actor.

PUBLICIDAD

También le puede interesar: Diego Trujillo volvió al ruedo del amor a sus 64 años; su nueva novia vive en Medellín

La pregunta puntual fue: “¿El qué más parejas ‘camales’ por no decir sexuales ha tenido?”, en ese momento ambos se señalaron, pero finalmente Diego Trujillo se apunta a sí mismo y Eva le dice: “te están alcanzando Diego”.

El actor Diego Trujillo se sorprende al saber con cuántas mujeres ha estado sexualmente si hijo Simón

“Por la edad, quiero decir”, interrumpe las risas Diego, a lo que Eva intenta que le dé un número de mujeres con las que ha estado.

“¿Tienes un número?, le pregunta Eva; a lo que Diego, responde de inmediato: “No. no podría decirte un número”. Luego, la periodista le dice que: “Pero, ¿más de 100, sí?”. Diego le contesta que: “tengo 64 años”. Entonces, empiezan a hacer cuentas de una mujer por año, pero terminan en que son más de 100, pero más de 200 no.

Sin embargo, el momento en el que la periodista le dice que Diego que su hijo va en más de 69, se sorprende diciendo: “¿¡69!?”, pero Eva corrige y finalmente dice que son 37, diciéndole a Diego: “No te parece que es too much ( no es demasiado)”.

Simón con risa nerviosa escucha cuando su padre le dice: “Simón, pero si recién entraste a la pubertad. Saludaste a la pubertad hace tres años. En tres años 30. No creo”. A lo que responde: “Son bandidas hoy en día. Hoy en día son bandidas”.