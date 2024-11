“Hice tratamiento de fertilidad”: Caterine Siachoque confesó la razón por la que no tuvo hijos con Miguel Varoni

Catherine Siachoque es una reconocida actriz y modelo colombiana, famosa por su participación en producciones de televisión, principalmente telenovelas como ‘Sin senos no hay paraíso’, además de su brillante participación en novelas y ahora sus apariciones cada vez más frecuentes en las redes sociales. Catherine está casada desde hace varios años con Miguel Varoni, el reconocido actor de ‘Pedro El Escamoso’ desde hace más de 20 años, ambos siguen bastante enamorados, pero una de las dudas que tienen sus seguidores son las razones por las que no tuvieron hijos.

Aunque su relación es bastante estable, Catherine se decidió a hablar sobre los detalles de su relación en ‘Secretos de Villanas’, un reality de Netflix en el que conocidas actrices cuentan su vida personal para las cámaras, tras una pregunta de una de sus colegas decidió contar la razón por la que junto a Miguel Varoni y tras 25 años de matrimonio, solo tienen hijos perrunos. La actriz dijo: “La verdad es algo que yo no hubiera soñado. No tuve hijos, tengo hijos perrunos, pero hijos humanos no. La verdad no fue algo que yo hubiera soñado en la vida. Dios me tiene destinado a Miguel que tampoco soñaba con ser papá”.

Aunque sus deseos desde el inicio fueron esos, es importante recalcar que si se sometieron a un tratamiento de fertilidad que no dio sus frutos, por esta misma razón terminaron decidiendo que su familia sería conformada por Miguel y sus mascotas, su amor sigue fuerte tanto que celebraron su aniversario en DisneyLand: “Igual le dije a Miguel, ‘Migue, yo quiero hacer la tarea porque qué tal se me pase el tiempo y yo ya no pueda y yo sí quiera’. Así somos los seres humanos, basta que no podamos hacer algo para pensar que siempre lo quisimos hacer. Entonces empecé con todo este tema de fertilización asistida. Yo lo hice y no es un tema fácil”.