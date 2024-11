Andrea Valdiri amenaza a Valentino Lázaro con caerle a trompadas

La bailarina Andrea Valdiri se pronunció por medio de su red social Instagram en la que le respondió al creador de contenido y exaspirante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, Valentino Lázaro luego que este la atacara en una entrevista.

Andrea Valdiri precisó que venía de viaje y que inmediatamente que pisó Colombia no hizo más que recibir la entrevista de Valentino Lázaro al que precisó que “se hace llamar influencer, porque para mí ese no es influencer”, ya que según sus palabras busca estar presente en todos los líos y que se cree salvavidas y “una persona sincera y lo único que hace es destruir a los otros.

¿Qué pasó entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro?

Indicó que ya van dos años en la situación y que cuando se lo ha encontrado este le saluda y hasta le dijo que quería trabajar con ella bailando, pero que después de tiempo, al ver que no se pudo dar, él empezó a hablar de ella.

“Yo acepto, hasta que Yina Calderón me tire, porque es que me entretiene y entretiene a toda Colombia, no mientan, que ella entretiene, hable mal, hable bien o hable lo que sea y hasta se disculpó una vez conmigo en un evento en Barranquilla y yo lo acepté, listo, perfecto. Pero este tal Valentino, de verdad yo amo a las machis, pero tú eres la peor representación del otro bando, eres la peor”, dijo Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri amenaza a Valentino Lázaro

Le pidió quedarse quieto y dejar de decir en entrevistas que ella presuntamente “cierra cuentas” junto a otras cosas de las que supuestamente la ha acusado y le reiteró que es una mujer que tiene pantalones y mejor que los de él.

“El día que te vea te voy a levantar a trompadas ¡Ve lo que te estoy diciendo! Tómalo como quieras, pero el día que te vea, te voy a levantar a muñeca, para que dejes de hablar de las mujeres”, remató Andrea Valdiri.

Finalizó diciendo que hay que dejar quieto lo que está quieto y que ella está calmada, emprendiendo y en familia, pero que llega un momento en el que “me la vuelan” y más luego de varios años de pegarse a los demás para poder sonar.

“Busca contenido propio ¡Es más! A Toda la gente de Colombia le digo dejen de seguir a esa clase de persona, esa clase de influencer que ni siquiera da contenido de valor, pero ya ¡Párale! ¡Basta!”, remató Andrea Valdiri.