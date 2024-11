La actriz Carmenza Gómez confesó que no sirve para estar casada: “La paso muy bien sola”

Carmenza Gómez es una destacada figura de la actuación colombiana, reconocida por su gran aporte entre diferentes ámbitos como el cine, el teatro y la televisión. Con una carrera que abarca varias décadas, Carmenza empezó en el mundo de la actuación, en el año 1979 en la novela ‘Teresa Valverde’, también participo en ‘Escalona’ y una larga lista de novelas por varios años, demostrando su versatilidad para asumir diferentes roles y seguir aún estando vigente en su profesión. Las producciones más recientes, de las que hizo parte, han sido ‘Leandro’ de Amazon Prime, Perfil Falso de Netflix y La Sustituta de Vix.

Recientemente, Carmenza estuvo en una entrevista con Yolanda Ruiz y Elvira Samper en el pódcast “Menopáusica y qué” en el que enfatizó la razón por la que no está casada y sigue sola a su edad. “Yo me di cuenta de que no sirvo para estar casada, no sé si es mi condición de ser altamente independiente, que no quiero rendirle cuentas a nadie, por eso más nunca en la vida he vivido con alguien” fueron algunas de las palabras de la actriz, quien señalaba que no se ha vuelto a enamorar en esta época y que tampoco está abierta a enamorarse: “No, quiero pasarla sola porque la paso muy bien sola”indicó.

Además, Carmenza expresó que para ella el amor siempre venía con algo acompañado, ya sea del sufrimiento, desacuerdos en lo que se debe negociar y que ella estas alturas no está dispuesta a hacerlo.

Por otro lado, Yolando Ruiz le preguntó sobre cómo fue la llegada de la menopausia a su vida, a lo que respondió que ella siempre fue menopáusica, pero alrededor de los 40 le diagnosticaron un quiste en el ovario que tenían que intervenir con operación, razón por la que le quitaron uno de ellos y una trompa lo que causo de le que llegará la famosa menopausia.