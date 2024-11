Periodista de RCN reveló video inédito en su época de colegio y no lo bajan de “guapo”

El periodista de ‘Mañana Express’ de RCN, Yener Bedolla, sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir un video inédito de su época de colegio, mostrando un lado más personal y nostálgico de su vida. En las imágenes, Bedolla reveló que durante su juventud estudió en el Centro Don Bosco, una institución reconocida por su enfoque en la formación integral de los estudiantes. El video rápidamente captó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en comentar sobre lo mucho que ha cambiado desde aquellos años.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el descubrimiento de que Yener Bedolla tiene otro nombre: Humberto. Este dato, que pocos conocían, generó curiosidad y dio pie a diversas bromas y comentarios en redes sociales, destacando la cercanía que tiene el periodista con su audiencia al compartir aspectos tan personales de su vida.

Además del contexto académico, lo que realmente desató una avalancha de reacciones fueron los elogios que recibió por su apariencia física en su juventud. Varias de sus seguidoras no escatimaron en halagos, destacando lo “guapo” que lucía en ese entonces. “Siempre galán, desde joven”, escribió una usuaria, mientras otra comentó: “No me sorprende, siempre has tenido porte”.

Este inesperado vistazo al pasado de Bedolla no solo mostró una faceta más humana y cercana del periodista, sino que también evidenció la conexión que tiene con su audiencia. La publicación se llenó de mensajes positivos, tanto de quienes lo conocieron en su etapa escolar como de sus seguidores actuales, quienes destacaron su carisma y atractivo en todas las etapas de su vida.

Yener Bedolla, quien se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de RCN, ha demostrado que su popularidad va más allá de su profesionalismo. La combinación de su talento en el periodismo y su capacidad para conectar con el público a nivel personal lo mantienen como uno de los rostros más queridos en la televisión colombiana.